Kostrna a facut un penalty incredibil in minutul 34 al meciului cu Viitorul!

Fundasul dreapta nu s-a orientat corect si a incercat sa respinga o minge care iesea in aut de poarta. A intins bratul pentru a evita 'golul'. Si-a dat seama ce a facut abia dupa ce s-a uitat in spate si a vazut ca bara era in spatele sau! In ciuda protestelor jucatorilor de la Viitorul, care cereau ca slovacul sa fie eliminat, arbitrul Popa i-a dat doar galben.