FCSB, protejată de bodyguarzi la Priștina

După victoria cu 3-2 de la București, FCSB va disputa returul cu Drita pe Stadiumi Fadil Vokrri din Priștina. Campioana României nu va avea suporteri în peluză, la fel cum nici Drita nu a avut în România, însă câțiva fani au făcut deplasarea alături de delegația roș-albaștrilor.



Așa cum a anunțat, Gigi Becali a trimit câțiva bodyguarzi alături de FCSB la Priștina din motive de securitate (VIDEO sus).



"Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență!



Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie.



Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi", spunea Gigi Becali, în urmă cu aproximativ o săptămână, la Fanatik.

FCSB, fără Radunovic și Alibec în Kosovo

În cursul zilei de miercuri, delegația FCSB-ului a plecat spre Kosovo, dar fără doi jucători importanți. Risto Radunovic și Denis Alibec vor lipsi de la această partidă.



Dacă este eliminată de Drita, FCSB coboară în play-off-ul Conference League și va juca împotriva câștigătoarei din duelul Differdange (Luxemburg) - Levadia Tallinn (Estonia).



Lotul lui FCSB pentru returul cu Drita:



Portari: Lukas Zima, Ștefan Târnovanu



Fundași: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Daniel Graovac, Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, David Kiki



Mijlocași: Baba Alhassan, Adrian Șut, Vlad Chiricheș, Juri Cisotti, Mihai Lixandru, Malcom Edjouma, Darius Olaru, Mihai Toma



Atacanți: David Miculescu, Dennis Politic, Octavian Popescu, Alexandru Stoian, Daniel Bîrligea



