Ultima ora! Federatia Romana de Volei a decis incheierea sezonului din cauza pandemiei de coronavirus! Cum au fost decise campioanele

Decizia a venit in urma votului.

Federatia Romana de Volei a decis miercuri, in urma unui vot, incheierea sezonului 2019-2020 al Diviziei A, atat la feminin, cat si la masculin, din cauza pandemiei de coronavirus. Initial, s-a decis suspendarea competitiei pana pe 31 martie, dar astazi s-a revenit asupra deciziei.

In urma aceste hotarari, echipele aflate pe prima pozitie au fost desemnate campioane. Astfel, la feminim campioana este CSM Volei Alba Blaj, iar la masculin Arcada Galati. Presedintele Federatiei Romane de Volei, Gheorghe Visan, a oferit o declaratie pentru a explica decizia de incheiere a sezonului.

"Noi nu mai puteam prelungi mult starea de incertitudine. In 10 mai trebuia sa dam drumul jucatorilor straini, starea de urgenta se intindea pana in aprilie, ce rost avea sa mai asteptam? Este in joc sanatatea tuturor. Nu se poate sa mai aiba loc antrenamente, nici vorba de meciuri. Acesta e verdictul: campionatul s-a inchis, iar echipele de pe primul loc la finalul sezonului regulat, Arcada Galati si Volei Alba Blaj sunt campioane si ne vor reprezenta in cupele europene in stagiunea viitoare", a spus Visan pentru News.ro