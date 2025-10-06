GALERIE FOTO Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4

Alexandru Hațieganu
Succes de răsunet al clubului din Ștefan cel Mare.

Dinamo sabie
CS Dinamo Bucureşti a câştigat Cupa României la sabie pe echipe, atât la feminin, cât şi la masculin, duminică, în Sala "Ana Pascu" din Capitală.

Dinamo 1 - Steaua 45-30 în finala mare feminină de la sabie, cu Amalia Covaliu la învingătoare, Dinamo 2 - Dinamo 3 45-38 în finala mică

În finala feminină, CS Dinamo 1 (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Andreea Lupu, Alexandra Mitruş) a învins-o pe CSA Steaua (Ingrid Ştefania Gheorghe, Tania Luţea, Sabina Martiş, Ina Andreea Mocăniţă) cu 45-30.

Podiumul a fost completat de CS Dinamo 2 (Ştefania Boncioagă, Adriana Maria Geatara, Amelie Pescaru, Andreea Şerbănoiu), care a dispus în finală mică de CS Dinamo 3 (Eva Gimin Bobeş, Sofia Elena Corlătescu, Andreea Mitruş, Yasmin Teodora Sezer) cu 45-38.

În semifinale, CS Dinamo 1 a învins-o pe CS Dinamo 3 cu 45-25, iar CSA Steaua a dispus de CS Dinamo 2 cu 45-41.

Cinci echipe au participat la întreceri, dintre care trei de la Dinamo.

Dinamo - Steaua 45-31 în finala de la masculin, cu Vlad Covaliu la câștigători

La masculin, CS Dinamo 1 (Casian Cîdu, Vlad Covaliu, Iulian Teodosiu, Răzvan Ursachi) a învins-o în finală pe CSA Steaua 1 (Matei Cîdu, Dacian Enache, Mihnea Enache, Alexandru Zmău) cu 45-31.

În finala mică, CSM Unirea Slobozia 1 (Mihai Cruţu, Eduard Dragomir, George Dragomir, Răzvan Stănescu) s-a impus cu 45-29 în faţa echipei CS Dinamo 2 (Noah Ştefan Manea, David Nicolae Militaru, Matei Alexandru Radu, Mihnea Velicu).

În semifinale, CS Dinamo 1 a trecut de CS Dinamo 2 cu 45-21, iar CSA Steaua a învins-o pe CSM Unirea Slobozia 1 cu 45-44.

Opt echipe s-au aliniat la startul probei, CS Dinamo cu trei, CSA Steaua şi Unirea Slobozia, cu două, alături de CSTA Bucureşti.

Amalia Covaliu (CS Dinamo) şi Matei Cîdu (CSA Steaua) au obţinut, sâmbătă, trofeele la individual. 

Info: Agerpres, Federația Română de Scrimă

Foto: CS Dinamo București, Federația Română de Scrimă

Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul ”câinilor”
Adio, înțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuvânt în cazul lui Denis Alibec
Liviu Antal, gol după gol în Europa! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns și când revine în Liga 3 din România
UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută
Zverev i-a atacat direct pe Sinner și Alcaraz: germanul confirmă teoria lui Federer și îi acuză grav pe organizatorii de turnee ATP
Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”

Gigi Becali a făcut praf doi jucători după FCSB – Craiova: ”L-am băgat și ce a făcut? Bă, dormi?”

FCSB - Universitatea Craiova 1-0, cu IstVAR Kovacs! Cel mai bun arbitru al României nu mai vede NIMIC pe teren

Mirel Rădoi a răbufnit după înfrângerea cu FCSB și anunță un protest fără precedent: "Nu mă duc! Ei sunt împărați"

Supărat pe arbitraj, Screciu a dezvăluit ce i-a spus un jucător de la FCSB în timpul meciului: ”Mamă, nu mă așteptam la câte am făcut!”

Adrian Petre, hat-trick în 9 minute, apoi a dat și golul 4! Look nou pentru fostul atacant al lui FCSB și ”evoluție fantastică”



Adio, înțelegere! Gigi Becali nu s-a mai ținut de cuvânt în cazul lui Denis Alibec
Liviu Antal, gol după gol în Europa! La câte meciuri consecutive în care a marcat a ajuns și când revine în Liga 3 din România
UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută
Controversă în LaLiga, cu Andrei Rațiu în prim-plan: "E neclar, dar trebuie să credem pe cuvânt"
Albion Rrahmani, decisiv în derby-ul Cehiei, Sparta Praga - Slavia Praga!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Tripla campioană europeană Maria Coman, la 21 de ani!
Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează după dubla cu echipa din Macedonia de Nord
Finală Dinamo 1 - Dinamo 2 pentru titlul de campioană a României, Dinamo 3 în finala mică! ”Weekend de poveste pentru Dinamo”
Tradiția merge mai departe în familie! Amalia Covaliu, campioană mondială la sabie cadete
stirileprotv Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

