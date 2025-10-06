CS Dinamo Bucureşti a câştigat Cupa României la sabie pe echipe, atât la feminin, cât şi la masculin, duminică, în Sala "Ana Pascu" din Capitală.
Dinamo 1 - Steaua 45-30 în finala mare feminină de la sabie, cu Amalia Covaliu la învingătoare, Dinamo 2 - Dinamo 3 45-38 în finala mică
În finala feminină, CS Dinamo 1 (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Andreea Lupu, Alexandra Mitruş) a învins-o pe CSA Steaua (Ingrid Ştefania Gheorghe, Tania Luţea, Sabina Martiş, Ina Andreea Mocăniţă) cu 45-30.
Podiumul a fost completat de CS Dinamo 2 (Ştefania Boncioagă, Adriana Maria Geatara, Amelie Pescaru, Andreea Şerbănoiu), care a dispus în finală mică de CS Dinamo 3 (Eva Gimin Bobeş, Sofia Elena Corlătescu, Andreea Mitruş, Yasmin Teodora Sezer) cu 45-38.
În semifinale, CS Dinamo 1 a învins-o pe CS Dinamo 3 cu 45-25, iar CSA Steaua a dispus de CS Dinamo 2 cu 45-41.
Cinci echipe au participat la întreceri, dintre care trei de la Dinamo.
Dinamo - Steaua 45-31 în finala de la masculin, cu Vlad Covaliu la câștigători
La masculin, CS Dinamo 1 (Casian Cîdu, Vlad Covaliu, Iulian Teodosiu, Răzvan Ursachi) a învins-o în finală pe CSA Steaua 1 (Matei Cîdu, Dacian Enache, Mihnea Enache, Alexandru Zmău) cu 45-31.
În finala mică, CSM Unirea Slobozia 1 (Mihai Cruţu, Eduard Dragomir, George Dragomir, Răzvan Stănescu) s-a impus cu 45-29 în faţa echipei CS Dinamo 2 (Noah Ştefan Manea, David Nicolae Militaru, Matei Alexandru Radu, Mihnea Velicu).
În semifinale, CS Dinamo 1 a trecut de CS Dinamo 2 cu 45-21, iar CSA Steaua a învins-o pe CSM Unirea Slobozia 1 cu 45-44.
Opt echipe s-au aliniat la startul probei, CS Dinamo cu trei, CSA Steaua şi Unirea Slobozia, cu două, alături de CSTA Bucureşti.
Amalia Covaliu (CS Dinamo) şi Matei Cîdu (CSA Steaua) au obţinut, sâmbătă, trofeele la individual.
Info: Agerpres, Federația Română de Scrimă
Foto: CS Dinamo București, Federația Română de Scrimă