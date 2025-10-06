UTA face valuri pe internet cu ultima postare: ”Am scos artileria grea” + promisiunea făcută

CS Dinamo Bucureşti a câştigat Cupa României la sabie pe echipe, atât la feminin, cât şi la masculin, duminică, în Sala "Ana Pascu" din Capitală.

Dinamo 1 - Steaua 45-30 în finala mare feminină de la sabie, cu Amalia Covaliu la învingătoare, Dinamo 2 - Dinamo 3 45-38 în finala mică



În finala feminină, CS Dinamo 1 (Amalia Covaliu, Anastasia Fusea, Andreea Lupu, Alexandra Mitruş) a învins-o pe CSA Steaua (Ingrid Ştefania Gheorghe, Tania Luţea, Sabina Martiş, Ina Andreea Mocăniţă) cu 45-30.

Podiumul a fost completat de CS Dinamo 2 (Ştefania Boncioagă, Adriana Maria Geatara, Amelie Pescaru, Andreea Şerbănoiu), care a dispus în finală mică de CS Dinamo 3 (Eva Gimin Bobeş, Sofia Elena Corlătescu, Andreea Mitruş, Yasmin Teodora Sezer) cu 45-38.

În semifinale, CS Dinamo 1 a învins-o pe CS Dinamo 3 cu 45-25, iar CSA Steaua a dispus de CS Dinamo 2 cu 45-41.

Cinci echipe au participat la întreceri, dintre care trei de la Dinamo.

