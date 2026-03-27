GALERIE FOTO Dinamo, remontada de poveste! Cum s-au calificat Oleksandra Milenko & Co. în ”careul de ași” al campionatului

Fetele din Ștefan cel Mare au avut de tras serios în meciurile cu CSM Constanța.

CS Dinamo Bucureşti s-a calificat cu emoţii în semifinalele Diviziei A1 la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Constanţa cu scorul de 3-2 (15-25, 23-25, 25-16, 25-23, 15-9), joi, pe teren propriu, în al treilea meci al acestei serii din sferturi.

Dinamo - CSM Constanța 3-2 după 0-2 la seturi în meciul decisiv, cu Cristina Miron și Oleksandra Milenko în formă maximă

CS Dinamo s-a impus cu scorul de 2-1 la general şi va juca în penultimul act cu CSO Voluntari. Dinamo s-a impus cu 3-0 în primul meci, iar CSM Constanţa a câştigat cu 3-2 meciul al doilea din seria de trei.

În meciul decisiv, echipa de la malul Mării Negre a condus cu 2-0 la seturi, dar Dinamo a revenit şi s-a impus în tiebreak.

De la Dinamo s-au remarcat Cristina Miron (18 puncte), Oleksandra Milenko (vezi galeria foto) (18), Radostina Marinova (14) şi Mirta Grbac (11), conform Agerpres.

”VOLEI FEMININ. SEMIFINALE 🔥🔥🔥🔥

Suspans, răsturnări de situații, tensiune. DINAMO trece în 5 seturi de CSM Constanța după o serie de 3 meciuri incredibile. Am început slab meciul, dar DINAMO nu renunță! Mergem în semifinale acolo unde vom întâlni CSO Voluntari!

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului tehnic! HAI DINAMOOOOO ❤️”, a postat la final CS Dinamo București.

Anja Asonja, cu 28 de puncte, a fost cea mai bună de la oaspete, Gabriella Rocha Da Silva a contribuit cu 16 puncte, iar Jovana Biberdzic a adăugat 12 puncte.

În cealaltă semifinală se vor înfrunta campioana CSM Volei Alba Blaj şi Corona Braşov.

Foto: CS Dinamo Volei, Oleksandra Milenko

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul de Mondial de la Fenerbahce și naționala Turciei care s-a născut în România! Plin de sânge, i-a dat gol lui Galatasaray, apoi a leșinat
FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
Lindsey Vonn, confesiune zguduitoare. Vedeta Jocurilor Olimpice de iarnă face dezvăluiri despre teribilul accident
Sezon fantastic pentru el! Daniel Chiriță a numit cel mai bun "under" din Superliga: "Va avea un viitor frumos"
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

România și-a aflat adversara de marți din amicalul învinselor

Singura șansă a românilor: anunțul FIFA, în cazul în care naționala va merge la Mondiale

FRF a rupt tăcerea după ce Florin Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un alt tricolor
Controverse în Turcia după victoria cu România! Starul acuzat că îi face echipa lui Montella
Nikita Stoinov, fotbalistul lui Dinamo, impecabil la debut! ”Jucător-cheie” pentru selecționer și ”viitorul echipei naționale”
„Coșmarul româncelor”, Eva Lys, prietenă bună a Gabrielei Ruse. Postările provocatoare ale tinerei germane
Edi Iordănescu: "Calificarea am ratat-o în grupă. Puteam obține primul loc!" Ce trebuie să facem pentru Mondialul din 2030
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo a distrus-o iar pe Rapid! 4 meciuri, 4 victorii în acest sezon
Dinamo a reușit surpriza! A învins astăzi campioana
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

