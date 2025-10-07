Simone Tempestini a devenit campion european la raliuri cu echipa sa

În week-end s-au disputat atât prima etapă din campionatul Under 18, cât și a doua rundă din competițiile Under 16 și Under 14 la handbal masculin.

Pagina CS Dinamo Handbal a postat rezultatele micilor ”dulăi” - toate cele trei echipe de juniori au câștigat la diferențe mari și au înscris fiecare peste 40 de goluri!

”💥 REZULTATE DINAMO

🔹 Under 18 – Etapa 1

📊 CS Dinamo vs CT Media București 49 – 23

🔥 Marcatori: Andrei Balu 9, Alexandru Popescu 7, Matei Crăciun și Vlad Ostace câte 6

🔹 Under 16 – Etapa 2A

📊 CS Dinamo vs ACS Olympic RF 41 - 25

🔥 Marcatori: Vlad Ostace 10, Alexandru Hobinca 7, Alexandru Ciui și Alexandru Neofit câte 4

🔹 Under 14 – Etapa 2A

📊 CS Dinamo vs CSS2 București 41 - 29

🔥 Marcatori: Alexandru Lazăr și Robert Marinita câte 9, Alexandru Ghiță 8”, a postat CS Dinamo Handbal.

În plus, CS Dinamo București are și echipă de junioare:

”🔹 Under 14 Fete – Etapa 2A

📊 ACS Gloria 2024 Băicoi vs CS Dinamo 20 - 29

🔥 Marcatoare: Ilinca Strat 10, Alexia Cezar 4, Miruna Ghinea 3”.

Foto: CS Dinamo Handbal

