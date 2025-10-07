GALERIE FOTO Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret

Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret Handbal
Alexandru Hațieganu
Victorii la scor pentru echipele de handbal din Ștefan cel Mare.

În week-end s-au disputat atât prima etapă din campionatul Under 18, cât și a doua rundă din competițiile Under 16 și Under 14 la handbal masculin.

Pagina CS Dinamo Handbal a postat rezultatele micilor ”dulăi” - toate cele trei echipe de juniori au câștigat la diferențe mari și au înscris fiecare peste 40 de goluri!

”💥 REZULTATE DINAMO

🔹 Under 18 – Etapa 1

📊 CS Dinamo vs CT Media București 49 – 23

🔥 Marcatori: Andrei Balu 9, Alexandru Popescu 7, Matei Crăciun și Vlad Ostace câte 6

🔹 Under 16 – Etapa 2A

📊 CS Dinamo vs ACS Olympic RF 41 - 25

🔥 Marcatori: Vlad Ostace 10, Alexandru Hobinca 7, Alexandru Ciui și Alexandru Neofit câte 4

🔹 Under 14 – Etapa 2A

📊 CS Dinamo vs CSS2 București 41 - 29 

🔥 Marcatori: Alexandru Lazăr și Robert Marinita câte 9, Alexandru Ghiță 8”, a postat CS Dinamo Handbal.

În plus, CS Dinamo București are și echipă de junioare:

”🔹 Under 14 Fete – Etapa 2A

📊 ACS Gloria 2024 Băicoi vs CS Dinamo 20 - 29

🔥 Marcatoare: Ilinca Strat 10, Alexia Cezar 4, Miruna Ghinea 3”.

Foto: CS Dinamo Handbal

Dinamo, ”eterna” campioană din handbalul românesc, doar pe locul 3 acum în Liga Zimbrilor

CSM Bucureşti a terminat la egalitate cu liderul HC Buzău, 31-31 luni seara, în Sala Apollo din Capitală, în etapa a 5-a din Liga Zimbrilor, meci transmis în direct de Pro Arena și VOYO.

Buzoienii, care aveau victorii pe linie până acum, au egalat prin Nemanja Grbovic când mai erau 22 de secunde înainte de final!

În clasament, HC Buzău se menține lider, cu 9 puncte. 

Top 4 este completat de revelația CSM Vaslui, campioana en-titre Dinamo și SCM Politehnica Timișoara, fiecare cu câte 6 puncte.

