În week-end s-au disputat atât prima etapă din campionatul Under 18, cât și a doua rundă din competițiile Under 16 și Under 14 la handbal masculin.
Pagina CS Dinamo Handbal a postat rezultatele micilor ”dulăi” - toate cele trei echipe de juniori au câștigat la diferențe mari și au înscris fiecare peste 40 de goluri!
”💥 REZULTATE DINAMO
🔹 Under 18 – Etapa 1
📊 CS Dinamo vs CT Media București 49 – 23
🔥 Marcatori: Andrei Balu 9, Alexandru Popescu 7, Matei Crăciun și Vlad Ostace câte 6
🔹 Under 16 – Etapa 2A
📊 CS Dinamo vs ACS Olympic RF 41 - 25
🔥 Marcatori: Vlad Ostace 10, Alexandru Hobinca 7, Alexandru Ciui și Alexandru Neofit câte 4
🔹 Under 14 – Etapa 2A
📊 CS Dinamo vs CSS2 București 41 - 29
🔥 Marcatori: Alexandru Lazăr și Robert Marinita câte 9, Alexandru Ghiță 8”, a postat CS Dinamo Handbal.
În plus, CS Dinamo București are și echipă de junioare:
”🔹 Under 14 Fete – Etapa 2A
📊 ACS Gloria 2024 Băicoi vs CS Dinamo 20 - 29
🔥 Marcatoare: Ilinca Strat 10, Alexia Cezar 4, Miruna Ghinea 3”.
Foto: CS Dinamo Handbal