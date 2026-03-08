Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova

CSM Volei Alba-Blaj şi CSO Voluntari continuă duelul pentru primul loc în Divizia A1 la volei feminin, după ce s-au impus pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 18-a.

Blaj și Voluntari, duel pentru primul loc

Campioana CSM Volei Alba-Blaj a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 3-0 (25-10, 25-15, 25-14), condusă de Ariana Pîrv (11 puncte), Drussyla Andressa Felix Costa (11) şi Jelena Delic (10).

CSO Voluntari 2005, semifinalista Cupei CEV, a trecut de CSM Bucureşti cu 3-0 (25-13, 25-19, 25-13), în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo''.

Nicole van de Vosse (13 puncte) şi Nikola Radosova (10) au fost cele mai bune realizatoare de la gazde, scrie Agerpres.

Dinamo își consolidează locul 3 după 3-1 la Târgu Mureș

CS Dinamo Bucureşti şi-a consolidat poziţia pe podium cu victoria reuşită la Târgu Mureş, 3-1 (25-16, 25-27, 25-15, 25-13) cu echipa locală CSU Medicina CNUE.

Sârboaica Jovana Mirosavljevic a fost cea mai bună dinamovistă (19 puncte), dar bine au jucat şi ucraineanca Oleksandra Milenko (13 puncte), ”autohtona” Andra Badiu-Savu (vezi galeria foto) (12 puncte) și bulgăroaica Radostina Marinova (10 puncte).