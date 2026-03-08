GALERIE FOTO Andra Badiu-Savu, românca strecurată în spectacolul ”slav” de la Dinamo!

Andra Badiu-Savu, românca strecurată în spectacolul ”slav” de la Dinamo! Volei
Echipa din Ștefan cel Mare continuă sezonul bun.

DinamoJovana MirosavljevicOleksandra MilenkoRadostina Marinovacs dinamo bucurestiAndra Badiu-Savu
CSM Volei Alba-Blaj şi CSO Voluntari continuă duelul pentru primul loc în Divizia A1 la volei feminin, după ce s-au impus pe teren propriu, sâmbătă, în etapa a 18-a.

Blaj și Voluntari, duel pentru primul loc

Campioana CSM Volei Alba-Blaj a dispus de CS Rapid Bucureşti cu 3-0 (25-10, 25-15, 25-14), condusă de Ariana Pîrv (11 puncte), Drussyla Andressa Felix Costa (11) şi Jelena Delic (10).

CSO Voluntari 2005, semifinalista Cupei CEV, a trecut de CSM Bucureşti cu 3-0 (25-13, 25-19, 25-13), în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo''.

Nicole van de Vosse (13 puncte) şi Nikola Radosova (10) au fost cele mai bune realizatoare de la gazde, scrie Agerpres.

Dinamo își consolidează locul 3 după 3-1 la Târgu Mureș

CS Dinamo Bucureşti şi-a consolidat poziţia pe podium cu victoria reuşită la Târgu Mureş, 3-1 (25-16, 25-27, 25-15, 25-13) cu echipa locală CSU Medicina CNUE.

Sârboaica Jovana Mirosavljevic a fost cea mai bună dinamovistă (19 puncte), dar bine au jucat şi ucraineanca Oleksandra Milenko (13 puncte), ”autohtona” Andra Badiu-Savu (vezi galeria foto) (12 puncte) și bulgăroaica Radostina Marinova (10 puncte).

CSM Corona Braşov a învins-o pe CS "U" Cluj cu 3-0 (25-9, 25-17, 25-10), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi'', iar CSM Lugoj a pierdut acasă cu CSM Constanţa, scor 0-3 (24-26, 17-25, 22-25).

”Careul de ași” din Divizia A1 la volei feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 48 puncte (18 jocuri)

2. CSO Voluntari 47 (18)

3. CS Dinamo Bucureşti 44 (18)

4. CSM Corona Braşov 37 (18)

