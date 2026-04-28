CSO Voluntari 2005 este la un singur pas de titlul de campioană naţională la volei feminin, după ce a învins-o pe CSM Volei Alba-Blaj cu scorul de 3-0 (25-20, 25-23, 25-21), luni seara, în Sala Polivalentă ''Gabriela Szabo'', în al treilea meci al finalei Diviziei A1.

Nicole van de Vosse, cu 18 puncte, Sabrina Starks, cu 12, şi Nikola Radosova, cu 12, au fost principalele realizatoare de la învingătoare. De la campioane s-au remarcat Vittoria Piani (13 puncte) şi Evilania Martinez (9).

Echipa ilfoveană, care conduce cu 2-1 la general, luptă pentru al doilea său titlu, după cel din 2024.

CSM Volei Alba-Blaj vizează al optulea său titlu de campioană, dar trebuie să câştige următorul meci, programat marţi, tot la Voluntari (18:00).

Dinamo, 3-0 la general cu Corona Brașov și din nou locul 3

CS Dinamo Bucureşti a obţinut medaliile de bronz după ce a dispus de CSM Corona Braşov cu scorul de 3-0 (25-20, 25-18, 26-24), în Sala Polivalentă ''Dumitru Popescu-Colibaşi''.

Dinamo s-a impus cu 3-0 la general în finala mică.

În ambele finale sistemul de joc este cel mai bun din cinci partide.