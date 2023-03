Actualul antrenor, ultima dată tehnician la East Riffa (Bahrain), a făcut timp de 40 de minute o incursiune prin cariera sa la Poveștile Sport.ro.

A descris momentele unice petrecute la Rapid, a dat timpul înapoi pentru a discuta despre imaginile de arhivă, dar a vorbit și despre legendarul său tată, Ion Motroc, cel care anul trecut a dat lovitura de începere la un meci al Rapidului, pe Giulești.

Așa cum părinții lui l-au îndrumat spre sport, și Florin Motroc le-a insuflat iubirea pentru sport copiilor. Sânziana e jucătoare la CSO Voluntari, în timp ce Vlad e component al formației din eșalonul al treilea, Popești Leordeni. Vlad Motroc a făcut parte dintr-o generație de excepție a celor de la Dinamo, care a câștigat titlul la juniori, în urmă cu câțiva ani.

Frumoasa Sânziana Motroc (27 de ani) a jucat la Rapid, Dinamo și FC Argeș, iar în prezent evoluează la Voluntari, echipă din primul eșalon, care joacă în sala Gabriela Szabo.

"Vlad e crescut la Dinamo, cea mai bună generație a lui Dinamo. Sânzi a jucat la Rapid, la Dinamo, FC Argeș, acum e la Voluntari. Au trecut anii, nu-mi vine să cred, și tata ce tânăr era! Am făcut și eu un an și jumătate volei, când am crescut foarte mult în înălțime în perioada liceului.

1,95 m e înălțimea lui Florin Motroc

Și tata a practicat volei, mi-a recomandat să fac acest sport, prin care mi-am dezvoltat detenta, suplețea și mobilitatea articulară. M-am bucurat că Sânzi a îmbrățișat acest sport. Mă abțin cu greu (n.r.: - să se manifeste) și la ea, și la el, mai ales când sunt departe... N-ai vrea să mă vezi cum mă manifest!

Ei se bucură când mă duc la meciurile lor, se simt foarte bine cu mine în tribună. Eu i-am întrebat. 'Dacă pun presiune, nu mai vin sau vin și mă ascund'.

Și tata m-a întrebat când a început să vină la meciurile mele!

Și i-am dat o replică: 'Dar tatăl tău venea în Giulești? Venea și era un semnal că nu e bine când nu mă aștepta după meciuri", a povestit Florin Motroc, la Poveștile Sport.ro

