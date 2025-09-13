Va juca la Vicenza Volley, în Serie B1

După o aventură în Cipru, la Nea Salamina Famagusta, Sânziana Motroc a semnat cu Vicenza Volley, echipă care evoluează în campionatul Serie B1, liga a doua italiană. Românca este singura stranieră din lotul echipei italiene, care va juca amicale cu Usma Padova (13 septembrie), Chioggia Volley (24 septembrie) și Volano Volley (3 octombrie), înainte de startul noului sezon.



Sânziana Ioana Motroc (29 de ani) a evoluat la CS Dinamo București (2010-2013, 2014-2019, 2020-2021), CS Rapid București (2013-2014), CFC Argeș Pitești (2019-2020), CSO Voluntari 2005 (2021-2023), CSM Târgoviște (2023-2024), Nea Salamina Famagusta (2024-2025 / Cipru) și Volksbank Vicenza Volley (2025-prezent / Italia). Sportiva vorbește fluent germană și engleză, îi place să cânte, a cochetat cu modelingul și visează să participe la "Vocea României".

Bunicul, tatăl și fratele au fost fotbaliști

Aceasta joacă pe postul de outside hitter și se trage dintr-o familie cu vechi state în fotbalul românesc. Bunicul său este Ion Motroc, fost fundaș la Dinamo (1956-1960), Rapid (1960-1969) și Altay Izmir (1969-1970), ulterior antrenor la Sportul Studențesc, Mersin Idmanyurdu, Rapid, FCM Reșița, Poli Iași și Chindia Târgoviște, dar și profesor universitar la ANEFS.



Tatăl său este Florin Motroc, fost stoper la Sportul Studențesc (1987-1990), FC Argeș (1990-1992), Selena Bacău (1992-1993), Rapid (1993-1996), Ceahlăul (1996-1997), Farul (1997-1998), Sheriff Tiraspol (1998-1999), UM Timișoara (2000-2001) și Al Jahra SC (2003). Ca antrenor le-a pregătit pe Al Shabab Club Dubai, Rapid (tineret), Baniyas SC, Rocar, Pandurii Tg. Jiu, Sportul Studențesc, Prefab Modelu, Rapid II, Farul, Al Taawon, Shabab Al Ordon, Al Riffa Manama, Al Ramtha SC, Kazma SC, Dhofar SC, Al Jabalin și East Riffa și a predat la ANEFS și Universitatea "Constantin Brâncuși" din Tg. Jiu.



Fratele său este Vlad Motroc (26 de ani), fotbalist care a jucat la FC Dinamo, Daco-Getica, CFC Argeș, Academica Clinceni, CSM Slatina, FC Brașov-SR, SCM Zalău, SC Popești Leordeni și e sub contract cu Burgan SC Al Farwaniyah (Kuweit).

Foto - sanzianamotroc, volksbank_vicenzavolley (Instagram)

