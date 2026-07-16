Rapid, lovitură cu jucătorii de 5.5 milioane de euro?! Cu cei doi mijlocași se luptă pentru titlu

Preluată de Daniel Pancu, Rapid are încredere pentru sezonul de Superliga României.

Rapid începe noul sezon de Superliga României, 2026-2027, cu multă încredere! Venirea lui Daniel Pancu la conducerea băncii tehnice îi face pe fani să viseze că poate fi cucerit cel puțin un trofeu, campionatul sau Cupa României.

De altfel, Florin Motroc, invitatul lui Andru Nenciu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, crede că giuleștenii pot câștiga un trofeu, iar el a scos în evidență numele lui Claudiu Petrila și Alex Dobre atunci când a venit vorba de cei mai buni fotbaliști din Giulești, în special în prima parte a întrecerii trecute.

Florin Motroc crede că Petrila și Dobre pot fi jucători de bază pentru Rapid!

Motroc crede că Daniel Pancu trebuie să știe să îi facă pe cei doi jucători de atac să aibă evoluții foarte bune, așa cum s-a întâmplat la începutul campionatului precedent, pentru că ulterior au început să scadă foarte mult în randament.

Rapid poate da lovitura în acest campionat dacă îi pune pe Dobre și pe Petrila pe picioare, crede Florin Motroc! Însă, e posibil ca măcar unul dintre ei să plece în această vară.

Claudiu Petrila, cotat la 2.5 milioane de euro, pare că va rămâne la Rapid

Giuleștenii le-au plătit celor de la CFR Cluj pentru serviciile atacantului lateral nu mai puțin de 750.000 de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe Claudiu Petrila la 1,8 milioane.

Acum, valoarea sa este aproape dublă, iar Transfermarkt îi oferă o cotă de 2,5 milioane de euro. Apogeul său este de 2,7 milioane de euro, cotă pe care a bifat-o în urmă cu câteva luni, înainte să se accidenteze.

Prezent în lotul Rapidului la reunirea de pe 15 iunie, se pare că Petrila va începe și noul sezon în echipamentul giuleștenilor. Fotbalistul nu se gândește la nicio mutare și că e cu gândul doar la gruparea din Grant.

Petrila nu exclude însă posibilitatea să plece pe viitor, în străinătate. A sugerat că nu se gândește la bani și că vrea doar să facă performanță.

La Rapid, Petrila a dunat 102 meciuri, 19 goluri și 31 pase decisive.

Alex Dobre pleacă de la Rapid? El este cotat la 3 milioane de euro

Alexandru Dobre (27 de ani) a fost dorit în această perioadă de mai multe echipe din străinătate, dar în cele din urmă a plecat în cantonament cu Rapid pentru a pregăti noua stagiune.

A pierdut și banderola de căpitan, luată de Costel Gâlcă, iar situația nu s-a schimbat nici după ce Daniel Pancu a preluat echipa. Mai mult, noul antrenor al giuleștenilor a făcut deja o listă cu cei trei căpitani ai Rapidului.

Cât despre Alex Dobre, acesta va avea un concurent serios pe post. Daniel Pancu a anunțat că Olimpiu Moruțan va fi folosit pe postul de extremă dreaptă, iar dacă el sau Dobre vor rămâne la echipă, unul dintre ei ar urma să fie rezervă.

Claudiu Petrila și Alex Dobre, sub lupa lui Florin Motroc

După ce s-a zvonit că Dobre poate ajunge la Utrecht, se pare că destinația sa poate fi alta. În această perioadă se poartă discuții pentru un transfer în Spania.

”Mi-a plăcut foarte mult Petrila! Presiunea care a fost pusă pe el, ușor-ușor, se pare că la un moment dat l-a făcut să capoteze. Din păcate, nici ceilalți colegi nu l-au mai ajutat.

Și cu Dobre, cu toate că a jucat extraordinar, nu știu ce s-a întâmplat cu el apoi. Un rol foarte important cred că îl are și antrenorul, în a gestiona ce se întâmplă cu jucătorii. De ce? Pentru că au un aport foarte bun, iar apoi jucătorii cad!

E o problemă pe care antrenorii trebuie să o analizeze foarte bine. Nu trebuie să dai vina pe jucători. Eu am avut experiențe în care mi-am dat seama că am greșit, a trebuit să mă gândesc ce trebuie să fac pentru ca jucătorul acela să fie din nou la un nivel bun.

Unde e buba, la mine, la el, în afara noastră?”, a spus Florin Motroc despre Petrila și Dobre, în emisiunea Poveștile Sport.ro.