Ce rezultat a obținut Romania în ultimul meci din European League 2026

Naţionala României a fost învinsă duminică, la Siauliai, de reprezentativa Lituaniei, scor 3-2, în ultimul meci din European League 2026. Tricolorele încheie cu patru victorii şi două eşecuri, precum şi cu ratarea semifinalelor, care le-ar fi calificat direct la CE2028.

Scorul pe seturi a fost 25-22, 25-17, 19-25, 15-25, 15-10.

Rezultatele României la turneele European League: 3-2 cu Letonia, 3-0 cu Israel, 3-0 cu Albania, 1-3 cu Muntenegru, 3-1 cu Portugalia şi 2-3 cu Lituania.

Cu un bilanţ de patru victorii şi două înfrângeri, tricolorele ratează semifinalele European League, care le-ar fi adus şi calificarea directă la Campionatul European din 2028.

Primele patru echipe din clasamentul general, după disputarea tuturor turneelor, se vor califica la Turneul Final Four.

European League a avut la start 26 de echipe şi a reprezentat o etapă importantă de pregătire şi pentru tricolore, care vor evolua la CE2026 (21 august - 6 septembrie), în grupa din Azerbaidjan, cu Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Spania şi Azerbaidjan, scrie News.ro.