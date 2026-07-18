VIDEO EXCLUSIV Antrenorul român, prins în mijlocul războiului! Dezvăluiri din infern: ”Spaimă! Rachete pe cer și drone care cădeau peste tot”

Antrenorul român, prins în mijlocul războiului! Dezvăluiri din infern: ”Spaimă! Rachete pe cer și drone care cădeau peste tot” Stranieri
SPORT.RO
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Poveștile Sport.ro, emisiune moderată de Andru Nenciu, l-a avut invitat pe Florin Motroc.

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Din articol

Florin Motroc a trecut prin momente de panică în ultima experiență din Bahrain! Antrenorul român s-a aflat, în perioada februarie 2025 – iunie 2026, la al doilea mandat pe banca lui East Riffa, iar recent a vorbit despre situația tensionată din regiune.

Până să rezilieze, el a fost prins în mijlocul bombardamentelor pricinuite de conflictul în care sunt implicate SUA, Israel și Iran. Bombele cădeau în apropierea locației în care se afla, mai ales că Bahrain este o țară mică.

Florin Motroc, despre războiul din Iran! A fost prins în Bahrain

Deși a avut emoții, până la urmă antrenorul român nu a trecut prin momente dramatice sau care să îi pună viața în pericol, ba chiar este decis să continue cât mai mult experiențele din zona arabă.

”Am trăit clipe interesante în Bahrain, începând cu 28 februarie, când a început conflictul dintre Iran și Statele Unite ale Americii. Din păcate, a trebuit să trăim... să trecem prin momente de spaimă, de panică! A fost o experiență interesantă, dar, slavă Domnului, nu a fost cu probleme... oarecum.

Spaima rămâne, trăirile sunt interesante, nu le doresc nimănui! Să auzi noaptea alarmele și rachetele pe cer, dronele nu știam unde cad, zburau unde eram noi. Bahrainul e o insuliță, legată de un pod de vreo 30 de kilometri de Arabia Saudită, unde traficul e foarte intens. Dacă ar fi fost bombardat, ar fi rupt orice legătură terestră între țări.

Iar distanța dintre Bahrain și Iran... nu știu dacă sunt 100 și ceva de kilometri. Să sperăm că lucrurile se vor liniști de tot!”, a spus Florin Motroc în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro!

Florin Motroc - imagini de colecție

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Florin Motroc antrenează acum în Oman

Recent, Florin Motroc chiar a semnat un nou contract în zona arabă, pe o perioadă de trei sezoane, cu campioana din Oman, Al-Seeb Club. Fostul mijlocaș de la Sportul, Rapid sau Ceahlăul e unul dintre cei mai valoroși tehnicieni români din Orient în ultimii 15 ani și și-a consolidat un nume important în zona arabă.

East Riffa Club, Khaitan SC, Al-Najma SC, East Riffa Club, Al-Shabab, Al-Jabalain FC, Dhofar Club, Al-Ramtha SC, Kazma SC, Al-Ramtha SC, Al-Riffa SC, Shabab Al-Ordon Club sau Al-Taawoun FC.

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