VIDEO | S-a urcat pe masina de politie dezbracata! Protestul unei femei dupa ce a fost acuzata de neglijarea restrictiilor pentru Covid-19

O femeie dezbracata a sarit deasupra unei masini a politiei dupa ce a fost eliberata in urma unei aparitii in instanta. Ea fusese acuzata si retinuta pentru neglijarea restrictiilor de Covid-19.

In momnetul in care a fost eliberata pe cautiune de catre un judecator, fata a iesit afara si s-a urcat dezbracata pe masina politiei.

Femeia de 41 de ani a fost pusa la pamant de catre organele de politie si apoi a fost dusa la o ambulanta.

Imaginile au devenit virale pe internet.

