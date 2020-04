Fiul lui Cornel Dinu nu a ajuns fotbalist, dar face blaturi in vremea coronavirusului

Baiatul legendei dinamoviste si sotia au facut bani multi in ultima perioada.

Cornel Dinu jr. si sotia sa, Alexandra, au doua afaceri cu succes la public. "Tata a vrut sa fie antrenorul meu si sa ma testeze si mi-a spus ca mai bine ma fac contabil decat sa joc fotbal", a declarat Cornel Dinu junior. Acum el si sotia detin un bistro pentru medici in cadrul unui spital, dar si o firma de catering. "Nu ma consider un om de afaceri. Sper sa fiu la un moment dat. Petrec destul de mult timp la munca, adica venim de dimineata si plecam seara, dar daca nu suntem aici nu functioneaza nimic cum trebuie. Tata ma sustine intotdeauna. Nu m-a sustinut cu fotbalul, dar e alta discutie", spunea fiul „Procurorului”, in urma cu jumatate de an.

Cum se apropie Pastele, iar romanii sunt blocati in izolare si carantina din cauza coronavirusului, firma lor de catering, N8, abia poate face fata cererilor. Angajatii sotilor Dinu fac livrari in zonele selecte ale Bucurestiului (Piata Domenii, Piata 1 Mai, Dorobanti, Floreasca, Beller, Aviatiei) si ofera de la platouri de mancare si torturi pentru evenimente, pana la pasca, cozonaci si deserturi pascale. Fiul lui Dinu s-a casatorit in septembrie 2011 cu Alexandru Gudu, de origine aromana, iar nasii lor au fost Nicu Gheara si sotia sa. Cei doi au o fetita de 7 ani, Natalia Mihaela, botezata tot de familia Gheara.

Dupa problemele de sanatate ale sotiei sale si decesul acesteia, dar si dupa iesirea din scena la Dinamo, unde a fost tras pe linie moarta de patronul Ionut Negoita, "Procurorului" a avut si el neplaceri medicale, suferind mai multe operatii pentru afectiuni la nivelul stomacului, boli cardiace si pneumonie. In 2019, la Bookfest, antrenorul si-a lansat cartea autobiografica "Misterele lui Mister", care a starnit mai multe scandaluri, mai ales cu detaliile unei posibile mituiri a arbitrului Ion Craciunescu de catre Bernard Tapie, patronul lui Marseille. Anul trecut, Dinu a fost printre initiatorii proiectului "Dinamovisti pentru Dinamo", o asociatie a suporterilor care vrea sa cumpere clubul Dinamo de la Ionut Negoita.