Coronavirusul va scadea cu 9.3 miliarde de euro cotele jucatorilor de la marile cluburi europene!

Potentialele pierderi cauzare de Covid-19 sunt ametitoare.

In timp ce Ian Stewart, economistul-sef al firmei de consultanta britanice Deloitte, crede ca impactul economic al crizei economice provocate de coronavirus are potentialul sa devina cea mai mare din epoca moderna, The International Centre for Sports Studies (CIES), o organizatie independenta de cercetare in domeniul economiei sportului, spune ca pierderile suferite de cluburile europene vor fi epocale.

In afara de pierderile cauzate de lipsa activitatii sportive (drepturi tv, vanzari bilete si abonamente, marketing si incasari in ziua meciului, contracte comerciale etc.), unul dintre cele mai importante efecte negative ale coronavirusului va fi potentiala scaderea a valorii de piata a fotbalistilor, cele mai afectate de aceasta criza fiind Manchester City, Liverpool si FC Barcelona, care aveau cele mai scumpe loturi pe 11 martie 2020. Pe primul loc la acest capitol se afla Manchester City, al carui lot era cotat la 1.361 milioane de euro, dar va suferi o descrestere de 412 milioane, in timp ce Barcelona va avea o cadere de 366 milioane de euro, iar Liverpool de 353 milioane euro.

Printre factorii care provoaca aceasta scadere se afla intrarea in ultimul an de contract, inaintarea in varsta, posibilitatea incheierii sezonului fara sa se acorde trofeele sau lipsa posibilitatii evaluarii formei de moment. „Cea mai mare pierdere se va vedea in cazul jucatorilor mai in varsta, care au contracte pe termen mai scurt si care au avut posibilitatea sa evolueze in mai putine meciuri in acest sezon decat in precedentul”, au spus reprezentantii CIES.