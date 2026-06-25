Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede CM 2026
SPORT.RO
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Turcia, echipa care a scos România din calculele pentru CM 2026, s-a făcut de râs la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

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TurciaParaguayCupa MondialaIbrahim Haciosmanoglu
Din articol

Considerată de mulți specialiști drept o echipă care poate avea un parcurs excelent la Cupa Mondială, Turcia este deja eliminată matematic de la turneul final, după ce a pierdut partidele din grupă cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1).

Turcii ar fi cerut rejucarea meciului cu Paraguay, după ce un sud-american a luat ceasul arbitrului

  • Turcii vor juca un ultim meci contra Statelor Unite ale Americii, vineri, de la ora 5:00, însă cert este că Vincenzo Montella nu mai poate scăpa de ultimul loc din grupa D.

Turcii nu putut digera parcursul dezastruos de la Mondial, iar Gazzetta dello Sport scrie despre măsura disperată la care au încercat să apeleze pentru a rămâne în cărți la Mondial: solicitare de rejucare a meciului cu Paraguay!

Paraguay a jucat timp de o repriză în inferioritate numerică, după ce Miguel Almiron a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura în timp ce vorbea cu un adversar. Chiar și așa, turcii nu au putut profita și s-au văzut învinși după un gol marcat de Matias Galarza încă din minutul 2.

Una dintre scenele memorabile din acest duel s-a petrecut în momentul în care arbitrul Ivan Barton, din El Salvador, și-a pierdut ceasul în timp ce încerca să oprească un conflict izbucnit între cele două tabere.

Cel care a găsit ceasul centralului a fost chiar marcatorul golului, Galarza. Fotbalistul din Paraguay l-a luat de jos, și l-a pus la mână și a plecat din zonă. Ulterior, i l-a returnat arbitrului, însă scena a devenit virală pe rețelele sociale.

Gazzetta dello Sport, care citează presa turcă, scrie că Federația de la Istanbul a încercat să profite de această situație și ar fi solicitat FIFA o rejucare a meciului. Motivul? Galarza avea deja galben în momentul incidentului neobișnuit cu ceasul arbitrului, iar gestul său, considerat deplasat de turci, putea fi sancționat cu încă un galben care să ducă la o nouă eliminare în tabăra sud-americanilor.

FIFA a respins imediat solicitarea Turciei

"Chiar dacă șansele sunt de doar 1%, hai să încercăm să ne apărăm drepturile", ar fi spus İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației Turce de Fotbal, care a inițiat discuțiile cu FIFA.

Totuși, FIFA a respins din start solicitarea turcilor și meciul cu Paraguay nu se va rejuca.

Turcia - Paraguay 0-1

Foto: IMAGO

  • Turcia paraguay 7
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Turcii au anunțat că vor continua cu Montella, în ciuda eșecului de la Mondial

În ciuda numeroaselor critici primite de Vincenzo Montella, selecționerul Turciei nu va fi demis. Anunțul ferm a fost făcut chiar de Ibrahim Haciosmanoglu, președintele Federației Turce de Fotbal.

"Suntem alături de selecționer și de jucători. Aici nu este un club. Dacă vă uitați la cluburi, eșecurile apar tocmai din cauza lipsei de continuitate.

Nu poți să dai afară antrenorul și să instalezi altul. Nu poți să dai afară președintele și să numești altul. Din acest motiv suntem alături de jucătorii noștri. Nu i-am putem înlocui niciodată pe cei care au realizat această călătorie. Tot acești oameni ne vor ajuta să avem din nou parte de succes", a spus Haciosmanoglu, citat de Kicker.

Următorul obiectiv al lui Vincenzo Montella va fi astfel calificarea la EURO 2028, turneu final care se va disputa chiar în anul în care îi expiră contractul la naționala Turciei.

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