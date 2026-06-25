Neverosimil! Au cerut rejucarea meciului de la CM 2026, după un incident cum rar se vede

Considerată de mulți specialiști drept o echipă care poate avea un parcurs excelent la Cupa Mondială, Turcia este deja eliminată matematic de la turneul final, după ce a pierdut partidele din grupă cu Australia (0-2) și Paraguay (0-1).

Turcii ar fi cerut rejucarea meciului cu Paraguay, după ce un sud-american a luat ceasul arbitrului

Turcii vor juca un ultim meci contra Statelor Unite ale Americii, vineri, de la ora 5:00, însă cert este că Vincenzo Montella nu mai poate scăpa de ultimul loc din grupa D.

Turcii nu putut digera parcursul dezastruos de la Mondial, iar Gazzetta dello Sport scrie despre măsura disperată la care au încercat să apeleze pentru a rămâne în cărți la Mondial: solicitare de rejucare a meciului cu Paraguay!

Paraguay a jucat timp de o repriză în inferioritate numerică, după ce Miguel Almiron a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura în timp ce vorbea cu un adversar. Chiar și așa, turcii nu au putut profita și s-au văzut învinși după un gol marcat de Matias Galarza încă din minutul 2.

Una dintre scenele memorabile din acest duel s-a petrecut în momentul în care arbitrul Ivan Barton, din El Salvador, și-a pierdut ceasul în timp ce încerca să oprească un conflict izbucnit între cele două tabere.

Cel care a găsit ceasul centralului a fost chiar marcatorul golului, Galarza. Fotbalistul din Paraguay l-a luat de jos, și l-a pus la mână și a plecat din zonă. Ulterior, i l-a returnat arbitrului, însă scena a devenit virală pe rețelele sociale.

Gazzetta dello Sport, care citează presa turcă, scrie că Federația de la Istanbul a încercat să profite de această situație și ar fi solicitat FIFA o rejucare a meciului. Motivul? Galarza avea deja galben în momentul incidentului neobișnuit cu ceasul arbitrului, iar gestul său, considerat deplasat de turci, putea fi sancționat cu încă un galben care să ducă la o nouă eliminare în tabăra sud-americanilor.

FIFA a respins imediat solicitarea Turciei

"Chiar dacă șansele sunt de doar 1%, hai să încercăm să ne apărăm drepturile", ar fi spus İbrahim Hacıosmanoğlu, președintele Federației Turce de Fotbal, care a inițiat discuțiile cu FIFA.

Totuși, FIFA a respins din start solicitarea turcilor și meciul cu Paraguay nu se va rejuca.