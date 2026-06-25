OFICIAL Revoluție în Superligă! Clubul a anunțat al 10-lea transfer al verii

Revoluție în Superligă! Clubul a anunțat al 10-lea transfer al verii Superliga
Alexandru Hațieganu
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O formație din primul eșalon al fotbalului românesc a oficializat al zecelea transfer din perioada de mercato de vară. 

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Petrolul

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Petrolul Ploiești a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, transferul fundașului central Breston Malula (25 de ani). 

Petrolul, la al zecelea transfer

Malula a semnat cu „lupii galbeni” un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Până acum, el a evoluat doar în țara sa natală, Elveția

„Fundașul central Breston Malula este ultimul venit în tabăra `lupilor galbeni`, jucătorul cu cetățenie congoleză semnând, cu FC Petrolul Ploiești, un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Breston Malula, un fotbalist care a jucat doar în Elveția

Născut la Berna, Breston Malula Sumbula a evoluat, până acum, doar în Elveția, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys. Remarcându-se printr-o talie impresionantă, 1.95 metri, Malula a activat ultima data pentru formația de eșalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy, după ce, anterior, jucase la FC Chiasso (2020-2021) și Yverdon Sport (2021-2024).

În ultimul sezon a disputat 31 de partide în campionat și 7 în Cupa Elveției, având un total de peste 100 de prezențe în liga a doua helvetă, dar și 13 meciuri jucate în prima ligă, pentru Yverdon Sport, în stagiunea 2023-2024.

Bun venit, Breston Malula!” - este comunicatul emis de Petrolul Ploiești. 

Lukas Zima (ultima oară la FCSB), Mark Țuțu (UTA), Alejandro Bran (Alajuelense), Rodrigo Martins (Lourosa), Leo Teixeira (Felgueiras), Calal Huseynov (Arda Kardzhali), Robert Jerdea (CSM Reșița), Lucho Vega (Leiria), Adam Zaian (MVV Maastricht) și Breston Malula (FC Stade-Laussane-Ouchy) sunt cei zece jucători transferați în vară de Petrolul. 

Din tabăra „lupilor galbeni” au plecat oficial: Yohan Roche, Ricardinho și Tommi Jyry.

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