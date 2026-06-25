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Petrolul Ploiești a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, transferul fundașului central Breston Malula (25 de ani).

Petrolul, la al zecelea transfer

Malula a semnat cu „lupii galbeni” un contract valabil pentru următoarele două sezoane. Până acum, el a evoluat doar în țara sa natală, Elveția.

„Fundașul central Breston Malula este ultimul venit în tabăra `lupilor galbeni`, jucătorul cu cetățenie congoleză semnând, cu FC Petrolul Ploiești, un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Breston Malula, un fotbalist care a jucat doar în Elveția

Născut la Berna, Breston Malula Sumbula a evoluat, până acum, doar în Elveția, acolo unde s-a format la academia lui Young Boys. Remarcându-se printr-o talie impresionantă, 1.95 metri, Malula a activat ultima data pentru formația de eșalon secund FC Stade-Laussane-Ouchy, după ce, anterior, jucase la FC Chiasso (2020-2021) și Yverdon Sport (2021-2024).

În ultimul sezon a disputat 31 de partide în campionat și 7 în Cupa Elveției, având un total de peste 100 de prezențe în liga a doua helvetă, dar și 13 meciuri jucate în prima ligă, pentru Yverdon Sport, în stagiunea 2023-2024.

Bun venit, Breston Malula!” - este comunicatul emis de Petrolul Ploiești.