Dezvaluire socanta a lui Dumitru Dragomir: "Am avut coronavirus de anul trecut. A fost groaznic!" De unde ar fi luat virusul

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal spune ca a fost infectat cu noul coronavirus de anul trecut.

Dumitru Dragomir este convins ca a avut coronavirus anul trecut, avand toate simptomele specifice virusului Covid-19. Fostul sef sustine ca a luat virusul dupa o vizita in Italia si si-a contaminat intreaga familie, dar situatia lui a fost cea mai grava:

"L-am avut de anul trecut. Foarte rau. Am fost internat in spital cu simptomele de coronavirus. Toate simptomele enumerate le-am avut eu anul trecut (n. r. febra, lipsa gustului, dureri in gat). Nu m-am testat, dar am avut simptomele astea si am fost internat in spital. Doua saptamani groaznice. Nu aveam aer, ma sufocam, foarte nasol.

Am venit cu el de afara. Cred ca tot din Italia. Nevasta mea a facut o forma usoara, dar toti au fost contaminati. Si nepotii si copiii.

Ma dezinfectez pe maini din ora in ora, telefonul la fel, masca nu o dau jos absolut deloc, vin pe jos acasa, prin marginea parcului", a spus Dumitru Dragomir pentru Antena Sport.