Potrivit descrierii de pe contul său de Instagram, bruneta lucrează în prezent ca model manager și postează frecvent imagini din vacanțe, ședințe foto sau colaborări din zona fashion, acolo unde este urmărită de sute de mii de persoane.

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În urmă cu mai bine de un deceniu, Mădălina Pamfile a fost intens mediatizată după relația cu fostul fundaș al Stelei, Gabi Matei.

Povestea lor a provocat inclusiv reacția lui Gigi Becali, care nu și-a ascuns nemulțumirea față de influența pe care considera că modelul o avea asupra fotbalistului.

„Lui Gabi Matei i-am zis că nu mai are voie nici măcar să discute la telefon cu ea! Pamfile e şi dată naibii, frumoasă rău, te nenoroceşte. Nu se compară Cruduţa cu asta!”, declara atunci patronul FCSB.

La acea vreme, Mădălina Pamfile a fost acuzată că l-ar fi hărțuit pe Gabi Matei după despărțire, acuzații pe care le-a respins.

„Nu l-am urmărit, nu am dormit în faţa uşii sale, nu m-am dus după el la antrenamente şi nu am umblat după el cu maşina. Într-o noapte eram cu trei-patru prietene şi am zis să mergem până la Gabi. Am locuit împreună, am stat împreună, l-am mai căutat o dată. Poate mai aveam lucruri să-mi iau de la el. I-am desenat pe uşă, cu ruj, o inimioară. Nu a fost vorba de hărţuire”, declara aceasta.