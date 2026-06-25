Răsturnare de situație în cazul fotbalistului care trebuia să ajungă la Real Madrid

Răsturnare de situație în cazul fotbalistului care trebuia să ajungă la Real Madrid La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid ar putea să aibă probleme în privința unui transfer care părea ușor de realizat. 

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Real Madridnico pazComoSerie Ala liga
Din articol

Real Madrid este pregătită să activeze clauza de răscumpărare de 10 milioane de euro pentru Nico Paz (21 de ani).

Real Madrid îl vrea înapoi pe Nico Paz

În acest sens, o întâlnire între madrileni și Como va avea loc, informează publicația Sky Italia, preluată de Transfer News Live.  

„Los Blancos” își vor confirma intenția de a-și aduce mijlocașul înapoi, așa cum s-a convenit anterior.

Paz vrea să continue la Como

Cu toate acestea, ambele cluburi iau în calcul un nou acord, deoarece Nico Paz dorește să rămână la Como încă un sezon.

Mijlocașul ofensiv argentinian a înscris pentru Como, în sezonul trecut din Serie A și Coppa Italia, 13 goluri și a oferit opt pase decisive în 40 de meciuri oficiale.

Dacă Real Madrid și Como nu vor ajunge la o înțelegere, se așteaptă ca „Los Blancos” să-l achiziționeze pe Nico Paz și să încerce să îi găsească un nou club care să îl împrumute.

Real Madrid ar fi dispusă și să îl vândă pe Paz pentru o sumă de aproximativ 60 de milioane de euro.

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