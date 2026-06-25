Gigi Becali îl vrea în continuare pe Tănase la echipă, mai ales după plecarea lui Dariu Olaru la Union Saint-Gilloise, însă fotbalistul nu a semnat încă un nou contract.

Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu FCSB

Se pare însă că fotbalistul ar fi luat deja o decizie în privința viitorului său. Conform Prima Sport, Florin Tănase nu ar vrea să semneze un nou contract cu clubul patronat de Gigi Becali, astfel că în această vară va pleca de la FCSB.

Totuși, Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul va purta vineri o discuție decisivă cu finanțatorul de la FCSB, astfel că sunt șanse mai mari sau mai mici ca mijlocașul să se răzgândească în privința viitorului său.

”Despre Tănase, mâine cred că va fi discuţia decisivă purtată cu patronul. Astăzi era puţin mai complicat, abia s-a întors în ţară, este ziua de naştere a lui Gigi, mâine este în acte”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.