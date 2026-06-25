Gigi Becali a anunțat în cursul zilei de azi (n.r. 25 iunie) că urmează să se întâlnească cu Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pentru a analiza patru mijlocași și un atacant și pentru a stabili cine va semna în această vară cu gruparea roș-albastră.

Gigi Becali a amânat întâlnirea cu Mihai Stoica

Întâlnirea nu a mai avut însă loc, iar Gigi Becali a explicat că motivul pentru care a fost nevoit să amâne întâlnirea cu Mihai Stoica a fost pentru că a fost epuizat după ce stat ore în șir la biserică și a condus fără să doarmă 24 de ore.

Patronul de la FCSB a anunțat însă că în cursul zilei de vineri va decide care sunt jucătorii care vor semna în următoarele zile.

”Nu i-am cercetat azi, m-a sunat MM, dar i-am zis: <<Băi, Mihai, hai mâine, că sunt puțin obosit>>. Eu pe 24 m-am născut și am fost toată noaptea la mănăstire la Vâlcea, iar de acolo, nu mai fac niciodată în viața mea așa ceva, iau șofer, iar după aia am condus vreo trei ore și am stat până la ora 2:00 la mine la biserică. Am stat 24 de ore în condus și nedormit și nu mai pot ca în tinerețe, eu credeam că sunt șmecher, dar corpul nu te mai lasă.

Eram obosit, mort de oboseală și am zis: <<Bă, Mihai, nu mi-am revenit încă cu somnul>> și atunci am amânat pe mâine. Ce pot să spun, așa vreau și așa cred, o să fac echipă, nu îmi mai permit să se întâmple ce s-a întâmplat anul acesta, că a fost rușinos”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Un atacant vizat de Gigi Becali în această perioadă este Denis Drăguș (26 de ani). Situația atacantului de la Trabzonspor este însă complicată, fiind în continuare sub contract cu gruparea turcă.

De altfel, un alt jucător despre care s-a spus că ar fi pe lista patronului de la FCSB ar fi atacantul israelian Shon Weissman.