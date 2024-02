Gemenii scandalului | Porumboiu și Crăciunescu, cazul sifilis: "E idiot! Revino-ți, du-te dracului / Îl dau în judecată, niciodată nu mai vorbesc cu el"

Considerații "gemenii arbitrajului", având în vedere că s-au născut în aceeași zi, în același an și au avut amândoi cariere importante în fotbalul românesc și internațional, Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu nu își mai vorbesc.

Adrian Porumboiu, revoltat că Ion Crăciunescu nu și-a prezentat scuzele: "Cum să spui minciuna că am avut sifilis? E idiot!"

CONTEXT

În anul 2012, Adrian Porumboiu spunea : "Mi-a zis cineva că există o anchetă privitoare la bani mutați dinspre Paszkany spre Crăciunescu în niște conturi din Insulele Cayman. La scurtă vreme după, mă sună Badea de la Dinamo și îmi spune: 'Prietenul nostru Craciunescu s-a vazut cu cei de la CFR' .

: . Tot atunci, în replică, Ion Crăciunescu declara: "Vorbește paranoia din Porumboiu! Mi-a zis Zoltan Erdei, care a jucat cu el la Slatina, că Porumboiu a avut sifilis când era tânăr. Astea sunt efectele netratării"

În ultima perioadă, Ion Crăciunescu a spus că s-ar fi împăcat cu Adrian Porumboiu, însă într-un interviu recent fostul patron de la FC Vaslui l-a numit "idiot" pe ex-președintele CCA pentru că ar fi refuzat să recunoască faptul că a mințit când a spus despre el că a avut sifilis în tinerețe.

"Ne-am împăcat ca să nu mai vorbim. Pentru că eu așteptam. Cel mai bun prieten al tău... Domne, am mai spus treaba asta... Să spună o miniună atât de gogonată. O minciună ordinară la adresa mea, ceva ce nu s-a întâmplat. Că am avut sifilis... Dar n-am avut, băi fraților! Am o mie de controale. A avut un coleg de echipă, un nume cunoscut, nu o să-i dau niciodată numele, că nu sunt nebun la cap.

A avut un coleg, eu i-am spus de colegul ăla că a avut nu știu ce... După 10-15 ani, când a ieșit scandalul cu CFR Cluj, cu ce făcea el cu CFR Cluj, că Porumboiu a avut el, că i-a spus lui Erdei. Ăla era mort și nu putea să-ți spună!

A trecut treaba asta, am mai vorbit cu el. Nu i-am zis... Dar un prieten comun al meu și-al dumneavoastră îl întreabă: 'Nea Adi, ce-i cu sifilisul?!'. 'Bă, așa rău îmi pare că am zis treaba asta'. Adică atât de perfid spunea că-i pare rău că a spus treaba asta.

Nu că ar fi mințit.Bă, ai mințit ca un ordinar, ordinarul ordinarilor! Nici n-a fost vorba de treaba asta. E ordinar, ordinar! Când spui... Domne, am așteptat un singur lucru și asta mă irită. Bă, ai avut atâta timp. Ieși, bă, și spune: 'Domne, am greșit!'. Păi, tu ții coada sus, nu ți-e rușine! Cu așa grosolănie la adresa mea?!. E păcat, dar eu dacă-ți spun dumitale că ai avut SIDA acum nu știu cât timp? Și te țin că ai avut SIDA... Cum îți convine? Când n-ai avut! Dacă se întâmpla treaba asta, sunt acte medicale. Dar el de atâția ani... Vorbim de 53 de ani în urmă! Când știai că eu ți-am spus de treaba asta.

Dacă te leagă o prietenie de viață ești corect cu acel om. Dacă aveam, asta era viața, Doamne ferește! Aveam alt traseu. Doamne, Maica Domnului! Cum să spui minciuna asta? Ai spus-o, ai scăpat-o, dar îi venea la îndemână să spună adevărul: „Îmi cer scuze, Adrian! Am greșit”. Nici în ziua de astăzi. Am așteptat că are caracter... Ce caracter să ai tu, bă băiatule?!. Domne, e idiot, nu orgolios! E idiot! Să mă dea! Nu poți să spui altceva. Dacă spui ceva adevărat, da, domne, treaba ta, ai avut boala aia. Asta-i treaba. Dar tu să spui... Am copii, am nepoți. Bunicul sau tata a avut sif... Bă, ești nebun la cap?! Dar revino-ți, du-te dracului de-aici! Cât ai fi de bolnav, asta nu poți să spui despre un om. O asemenea mizerie. Când știe foarte clar. Că asta mă irită, că eu i-am spus de ce i s-a întâmplat colegului", a spus Adrian Porumboiu, la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu".

Ion Crăciunescu: "Îl dau în judecată pe Porumboiu! Niciodată nu voi mai vorbi cu el"

În replică, Ion Crăciunescu a anunțat că îl va da în judecată pe Adrian Porumboiu și a spus că nu înțelege ce a provocat reacția fostului coleg din arbitraj.

"Eu l-am luat în brigadă pe el, să facem o deosebire. O să-i ofer posibilitatea să le explice în fața instanțelor abilitate să judece așa ceva. Îl dau în judecată. Calomnie, insulte, tot ce vreți. M-a făcut la un moment dat… Că mi-a dat mie Paszkany bani după meci.

Eu vreau să dovedească el tot ce a spus. Nu vreau să mai cad în capcana asta, să spună el că ne-am jignit reciproc și s-a terminat procesul. Nu vreau să mai spun nimic, mă duc la un avocat, să facă plângere penală și cu asta, basta.

Noi ne împăcaserăm. Nu știu de unde a explodat, nu a fost nimic. Eu mă duc cu el în instanță și nu mai afirm niciun cuvânt despre el. Tot ce afirm, eu o să aduc dovezi.

După ce ne-am judecat pe probleme astea (n.r - declarația conform căreia Adrian Porumboiu ar fi avut sifilis), ne-am împăcat, am vorbit. Niciodată nu o să mai vorbesc cu el! Țineți minte ce vă spun. Niciodată!", a spus Ion Crăciunescu, la Digisport.