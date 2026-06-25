În al doilea său mandat la echipa condusă de Ivan Savvidis, Răzvan Lucescu a cucerit un titlu de campion în Grecia și a avut rezultate bune și în competițiile europene.

Răzvan Lucescu: ”Pe la spatele meu, PAOK negocia cu alți antrenori!”

La câteva zile după ce plecarea sa de la PAOK a fost oficializată, Răzvan Lucescu a făcut o serie de declarații dure în Grecia în care a mărturisit că a fost profund dezamăgit de felul în care a fost tratat de Ivan Savvidis și de clubul PAOK.

Antrenorul român susține că oficialii lui PAOK Salonic au început să îi caute înlocuitor chiar dacă el a susținut întotdeauna că vrea să ducă până la capăt contractul care ar fi expirat la finalul sezonului următor.

”Am fost absolut loial clubului și lui Ivan Savvidis. În 2019 am plecat pentru că am considerat că venise momentul să o fac din cauza celor întâmplate. Cu o lună înainte primisem o ofertă de la Al Hilal, dar am refuzat-o. După tot ce s-a întâmplat la finalul sezonului, am înțeles însă că trebuia să plec. I-am spus agentului meu că, dacă oferta mai este valabilă, atunci voi pleca.

Asta s-a întâmplat în 2019. Apoi, în 2024, a venit un club care era pregătit să plătească clauza de reziliere. Chiar trimisese documentele prin care anunța că va achita clauza. Atunci Savvidis m-a sunat și m-a întrebat ce este cu această situație. I-am răspuns: «Știi că îți sunt loial. Am trimis clubul să vorbească direct cu tine. Dacă îmi spui că nu plec, atunci nu plec».

Aș fi putut să plec, dar nu am făcut-o pentru că îi eram loial lui Savvidis și pentru că nu voiam să dezamăgesc suporterii echipei. Și anul trecut a existat interes din partea unui alt club, dar i-am trimis la PAOK. Anul acesta însă totul a fost diferit. Eram la București și PAOK căuta un antrenor care să mă înlocuiască. Vorbeau cu alți antrenori, știați asta? Și știți foarte bine că lumea fotbalului este mică și toate informațiile circulă, ajung și la noi.

Tuturor le răspundeam că mai am un an de contract cu PAOK și că nu vreau să dezamăgesc suporterii și oamenii care mă respectă. Le spuneam că nu discut cu alte cluburi, iar în același timp, pe la spatele meu, PAOK negocia cu alți antrenori. Aș fi fost naiv să nu mă gândesc la viitorul meu, știind că PAOK vorbea cu alți antrenori. Și totuși, am avut oferte și am spus «nu».

Eu voiam să rămân, deși celelalte cluburi mă presau destul de mult. Nici măcar nu am intrat în negocieri cu ele. Au contactat-o direct pe Maria Goncharova, iar ea a luat legătura cu mine și i-am spus că nu vreau să plec. Au revenit apoi și au vrut să vorbească direct cu Savvidis și, evident, asta s-a întâmplat pentru că cineva din club a facilitat acest lucru, dar nu vreau să intru în bârfe.

Nu mi-a plăcut această situație. Eu am avut cea mai sinceră atitudine posibilă și, pentru că nu am primit aceeași sinceritate în schimb, le-am spus clar că mai am un an de contract. Am plecat de la PAOK fără să primesc despăgubiri. Iar cei care spun că am urmărit bani sunt oameni mărunți, care nu au realizat nimic în viața lor. Am plecat de la PAOK după ce am fost plătit doar pentru munca pe care am prestat-o”, a spus Răzvan Lucescu, conform Metrosport.

Răzvan Lucescu, dorit la Al Ittihad

Pe lângă Al Sadd, de Răzvan Lucescu ar fi interesat și un colos din Arabia Saudită. Este vorba de Al Ittihad, una dintre echipele care au investit masiv în ultimii ani și au atras staruri din fotbalul european.

Al Ittihad vine după un sezon modest în care nu a cucerit niciun trofeu și a încheiat abia pe locul 5 în campionat. Portughezul Sergio Conceicao (51 de ani), fost la AC Milan, a fost demis, iar saudiții caută acum un înlocuitor. Goal notează că Răzvan Lucesu se află și el pe lista clubului care îi are în lot pe Moussa Diaby, Fabinho, Houssem Aouar sau Danilo Pereira.