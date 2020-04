Descoperire uimitoare dezvaluita de un cercetator belgian! De ce coronavirusul actioneaza diferit asupra est-europenilor fata de cei din vest

Un cercetator belgian a dezvaluit rezultatele unui studiu realizat de Universitatea din Gent.

Potrivit studiului realizat de Universitatea din Gent, est-europenii, inclusiv romanii sunt mai putin expusi riscului de a fi afectati grav de Covid-19 decat cei din vest.

Profesorul Joris Delanghe spune ca totul se datoreaza diferentelor de gene pe care oamenii le prezinta. Cu toate astea, autorul studiului spune ca asta nu inseamna ca romanii sunt protejati de coronavirus si masurile de distantare sociala sunt extrem de importante in aceasta perioada.

"Am observat ca exista o mare diferenta intre severitatea cu care se manifesta Covid-19 in unele stata fata de altele. Spania, de exemplu, sau Italia, au fost extrem de afectate, in timp ce alte tari, in care virusul ajuns cam in acelasi moment, au fost afectate intr-o masura mult mai mica. Statele Europei de Est, par sa fi fost mai protejate. Initial, s-a crezut ca in Italia virusul a fost mult mai virulent, sau ca a suferit mutatii, dar aceste ipoteze nu s-au confirmat.

Asa ca am prelucrat datele genetice din 35 de state diferite, odata cu datele privind prevalenta si mortalitatea virusului. Descoperirea frapanta pe care am facut-o a fost ca, pe harta regiunilor genetice din Europa, care au un anumit gardient Est-Vest, polimorfismul (n. r. genei) ACE1 are o legatura directa cu mortalitatea Covid-19. In Estul Europei, polimorfismul de tip D al ACE1 e prezent la 60-65% din populatie, in timp ce, in vestul Europei, e prezent la numai 50-55%. Am ajuns la concluzia ca pana la 40% din prevalenta si mortalitatea Covid-19 se pot explica doar prin aceasta variatie genetica.

Est-europenii sunt putin mai norocosi decat ceilalti pentru ca nu sunt la fel de afectati. In orice caz, trebuie sa ne amintim ca aici e vorba doar de statistici care nu ajuta mult cazurile individuale. In Franta, de pilda, doar 29% din populatie prezinta polimorfismul de tip DD. In Romania, procentul este de 40%. Este apoi genotipul II, care este amenintat mai sever de virus, si care in Franta se gaseste la 21% din populatie, iar in Romania doar la 11,5%. Deci in fiecare tara exista persoane care sunt in categoria de risc, fara discutie", a spus Joris Delanghe pentru Digi 24.