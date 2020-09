Miley Cyrus a uitat de tot de Hannah Montana! S-a fotografiat TOPLESS si a postat imaginile! Fanii si-au iesit din minti!

Dupa despartirea de Cody Simpson, Miley Cyrus profita de libertate.

Recent, artista s-a filmat in timp ce se dezbraca, ramanand topless in videoclipul postat pe contul sau de Instagram.

Miley Cyrus si-a aratat tatuajele, si-a desfacut pantalonii si apoi si-a dat tricoul jos, pozand in timp ce isi musca buza amagitor.

"Sa fiu singura inseamna sa am mai mult timp in care sa ma dezbrac de una singura" a fost mesajul cu care artista a insotit imaginile.

Cyrus a declarat ca este prima data in care ramane complet singura in ultimii 5 ani. Despartirea de Cody Simpson vine la doar un an dupa ce tanara a divortat de Liam Hemsworth.

Intre timp, ea a avut si o aventura cu Kaitlynn Carter.