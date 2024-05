Adrien Rabiot și-a găsit echipă

Mijlocașul francez a intrat deja în ultimele luni de contract cu gruparea torineză, dar nu duce lipsă de oferte.

Manchester United s-a arătat interesată de serviciile lui Rabiot și insistă pentru a-l aduce pe Old Trafford din sezonul următor, scrie publicația italiană La Stampa.

Ar fi al treilea campionat în care evoluează Rabiot la nivel de seniori, după ce a mai evoluat și în Ligue 1 între 2013 și 2019, la PSG, club la care a petrecut și o perioadă ca junior.

Totuși, Rabiot nu ar fi ”străin” de orașul Manchester. În 2008, mijlocașul a petrecut o scurtă perioadă la academia rivalei Manchester City.

???? Manchester United are pressing and moving strongly to bring Adrien Rabiot to the club.

He becomes a free agent this summer.

(Source: @LaStampa) pic.twitter.com/I8c7a48WSW