”Il Luce” a vorbit, de asemenea, și despre titlurile adjudecate de Unirea Urziceni și Oțelul Galați din 2009, respectiv 2011. Antrenorul a evidențiat că cele două cluburi și-ar fi trecut în CV campionatul prin diferite ajutoare.

Mircea Sandu îl face praf pe Mircea Lucescu: ”Ar trebui să tacă, altfel mă apuc și eu să vorbesc”

Mircea Sandu a intervenit în urma declarațiilor lui Lucescu Sr. și a menționat că nu vrea să ofere nicio replică asupra spuselor tehnicianului. Totuși, fostul șef FRF a specificat că Mircea Lucescu ar fi trebuit să ofere mai multe informații asupra acuzelor.

”(n.r. Ce are domnul Lucescu cu dumneavoastră? V-a tot ciupit în ultima vreme) Nu am simțit, nu! (râde – n.r.). Eu am profitat de fotbalul românesc cum a profitat și fotbalul de mine. Dar, nu stau să facem vreo bulibășeală sau cum le spune ălora… facem anchete în stilul Bulibașa, Doamne iartă-mă! În lumea asta sunt foarte mulți care se consideră Mafalda, fără nicio trimitere la Mircea Lucescu.

Mai puțin mă interesează, am alte preocupări, fiecare poate să spună ce dorește, cum dorește… Nu am niciun fel de…Nu am o analiză, replică, nu mă interesează. Pentru mine, ca și pentru el, ca și pentru alții, statisticile vorbesc.

(n.r. Despre Urziceni și Oțelul) Deci ăștia nu aveau voie să câștige campionate?! Erau mici. În orice caz, Galațiul și, sigur Urziceniul nu mai există… Dar Meme a fost conducătorul clubului, ar trebui să aibă un punct de vedere. Pentru că sunt direct atacați.

Cât privește FRF, atunci cel care face astfel de afirmații trebuie să indice persoana sau persoanele, sursele de finanțare, dar și sumele. Pentru că altfel… spui ca ăla a luat toate nevestele la rând, adică le face pe alea curve, dar ele săracele se ocupă de casa lor și de familia lor.

În primul rând că eu nu m-am ocupat în FRF direct de … cine putea să influențeze rezultatele? Că doar nu juca Sandu, Lupescu, Kasai… Cine era implicat direct? Antrenorii, conducerile cluburilor, arbitrii și așa mai departe. Eu pot să garantez că niciun conducător nu poate să vină să spună că am fost la Sandu Mircea și mi-a promis că… Sau i-am dat lui Sandu Mircea ca să…

Deci domnul Lucescu ar trebui… pentru că eu știu cum e perversitatea asta în fotbal, doar politica mai depășește curvăsăreala care există, ar trebui nu să arunci cu vorba.. pentru că și eu pot să vorbesc foarte multe despre Lucescu, ce spunea despre Sdrobiș, de răposatul nea Jean (Pădureanu – n.r.) dar nu mă interesează.

Deci trebuie să spună cine au fost persoanele influențate, cumpărate de către cine și cu ce sume. Și atunci domnul Lucescu are toate prerogativele. Ar fi păcat să iasă ca Mafalda din fotbal, că le știe pe toate”, a spus Mircea Sandu, potrivit sportpesurse.ro.

Ce a spus Mircea Lucescu

”(n.r. V-aţi dorit să mai antrenaţi echipa naţională?) Au mai fost câteva tentative, dar nu am fost foarte decis. Nu vreau să mă mai întorc în trecut. În perioada aia nu era nevoie de mine, la tot ce se întâmpla în fotbalul românesc atunci, cu Mircea Sandu.

Câştigau echipele pe care le voiau ei. Unirea Urziceni a câştigat pentru că a vrut cineva, Oţelul Galaţi a câştigat tot pentru că a vrut cineva. S-au dat bani mulţi atunci. Aşa se spune, aşa am auzit”, a spus Mircea Lucescu, potrivit OrangeSport.