Asta e ultima! Și-a trimis fratele să îl înlocuiască la altar pentru a fugi să semneze cu o echipă! S-a pozat cu mireasa în avans 

Mohamed Buya Turay (27 ani) este un jucător din Sierra Leone care a trecut printr-un moment inedit. Forțat să zboare în Suedia pentru a semna contractul cu Malmo, echipă la care s-a transferat, chiar în ziua nunții sale, Turay a găsit o modalitate ca mireasa să nu îi simtă lipsa.

Fotbalistul și-a lăsat soția la altar și a plecat să își semneze contractul cu Malmo, iar ca „nebunia” să capete proporții și mai mari, și-a trimis fratele pentru a-l înlocui. Atacantul trebuia să se însoare pe 21 iulie în Sierra Leone, însă la o zi după trebuia să fie în Suedia, unde urma să fie prezentat oficial.

A plecat înainte de nuntă și și-a trimis fratele în locul său

În loc să îi ceară clubului să amâne sosirea sa, Mohamed Buya Turay a decis să își trimită fratele la nuntă în locul său. Chiar el a oferit detalii legate de moment, dezvăluind și că a decis să facă poze alături de mireasă în avans.

„Ne-am căsătorit pe 21 iulie în Sierra Leone, dar nu am fost acolo pentru că cei de la Malmo mi-au cerut să vin mai devreme. Am făcut poze în avans, așa că pare că am fost acolo, dar nu am fost. Fratele meu a trebuit să mă reprezinte la nuntă!”, a spus Turay conform Daily Star.

Mai mult, bărbatul a declarat că nu și-a văzut încă soția de la nuntă, de când s-a „măritat” în compania fratelui său, urmând ca fata să îl urmeze în Suedia.