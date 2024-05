Scandalul dintre Mihai Rotaru și Laurențiu Reghecampf continuă: "Drumul în justiție e drept!"

Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a confirmat că urmează să intre în contul clubului 100.000 de euro din această sumă. Cu toate acestea, restul de 200.000 de euro rămân neachitați, iar situația ar putea ajunge iar în instanță.

Rotaru a subliniat că acești bani reprezintă un prim semn de bunăvoință, dar că nu s-a ajuns încă la o rezolvare completă a situației. Întrebat dacă Reghecampf își poate relua activitatea acum că a fost făcut acest prim pas, Rotaru a răspuns că situația este încă nesigură și că negocierile nu s-au finalizat.

”Din ce știu eu, am recuperat 100.000 de euro din cei 300.000 de euro. Sau urmează să intre 100.000 de euro, dar e rezolvat.

Așteptăm să recuperăm și ceilalți 200.000 de euro. Putem spune că drumul în justiție e drept”, a spus Mihai Rotaru, potrivit Digi Sport.

Răspunsul lui Reghecampf

Laurențiu Reghecampf, la rândul său, susține că nu dorește să achite suma de 200.000 de euro, fiindcă ar fi fost îndepărtat abuziv de la cârma echipei. Cu toate acestea, el se arată încrezător că va găsi o soluție amiabilă cu Rotaru, pe care îl consideră prietenul său pe viață.

Negocierile sunt în curs între cele două părți, iar Reghecampf speră că se va ajunge la un acord care să fie satisfăcător pentru ambele tabere, evitând astfel un eventual conflict în instanță.

”Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum?

Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa.

Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață. Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege.

Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc”, a declarat "Reghe", conform Fanatik.