Xabi Alonso, declarație în forță înainte de AS Roma - Leverkusen (Pro Arena & VOYO)

Tehnicianul celor de la Bayer Leverkusen a menționat în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului că întoarcerea în semifinalele Europa League reprezintă o oportunitate de a face lucrurile mai bine decât în trecut.

Xabi Alonso a observat cât de diferită este echipa AS Roma sub conducerea noului antrenor, Daniele De Rossi. Sezonul trecut, italienii i-au eliminat pe nemți tot în semifinale, scor 1-0.

"Este important pentru noi să ne întoarcem aici, ultima dată a fost dureros. Acum avem o a doua șansă împotriva Romei", a declarat Xabi Alonso, în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului.

"Așa este fotbalul, uneori lucrurile nu sunt de partea ta. Este o atmosferă grozavă aici și va fi un meci important, dar nu decisiv.

Aș spune că se simte ca o a doua șansă. O a doua șansă de a face mai bine. Data trecută am meritat cel puțin un gol și să ducem meciul în prelungiri.

Sunt o echipă diferită, s-au schimbat foarte mult (de la sosirea antrenorului Daniele De Rossi). Ne așteptăm la un meci intens" a continuat tehnicianul.

Xabi Alonso said his side want to seize "a second chance" in their Europa League semi-final tie with Roma by progressing past the side that knocked them out at the same stage of the competition last season.#beINUEL #UEL https://t.co/mQtFoWV42T