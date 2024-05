„Câți bani câștigi în România?” Apărătorul de la FCSB, dorit în Franța, a dat răspunsul pe loc

Succesul echipei lui Becali a fost comentat inclusiv în Africa de Sud, țara fundașului Siyabonga Ngezana (26 de ani). Apărătorul sud-african, om de bază la formația campioană, a vorbit într-un podcast la postul de radio Metro FM despre experiența sa în România.

Ngezana, întrebat despre salariul la FCSB: „Nu primesc foarte mulți bani aici!”

Siyabonga Ngezana a cucerit primul său trofeu din carieră. Fundașul a dezvăluit, în Africa de Sud, că perioada de acomodare în România a fost complicată. Principalul șoc pentru Ngezana a fost că nu știa limba.

„Când am ajuns în România, primul șoc a fost limba. Începuturile nu sunt ușoare. Am fost nevoit să mă adaptez, fără familia mea acolo. A trebuit să fiu dedicat la ce am de făcut. Unii jucători nu știu engleză, vorbesc doar limba română, așa că trebuie să comunici doar cu o parte dintre ei. Dar învăț limba română în fiecare zi, am o aplicație pe care o folosesc și mă ajută cu traducerea”, i-a spus Ngezana jurnalistului Andile Ncube.

Siyabonga Ngezana a fost întrebat și de salariul său la FCSB. Jucătorul s-a limitat să spună că nu câștigă o sumă exorbitantă, totuși încasează mai mult decât în Africa de Sud. „Bani? Nu primesc foarte mulți bani aici, la FCSB. Dar este peste ceea ce câștigam la Kaizer Chiefs”, a răspuns apărătorul central.

„Nu a fost ușor, a trebuit să le demonstrez că au luat decizia potrivită!”

„Nu a fost ușor, a trebuit să le demonstrez celor de la FCSB că au luat decizia potrivită când m-au transferat. Cred că dăruirea mea și faptul că am muncit din greu m-au ajutat să intru în echipă la FCSB și să devin un titular obișnuit”, a mai zis apărătorul african.

Transferat pentru 600.000 de euro din Africa de Sud, Ngezana este acum cotat la 1,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Fundașul de la FCSB a atras deja atenția unor cluburi din Occident, Lorient, din Franța, urmărindu-l în ultimele luni.

Ngezana a jucat în 31 de meciuri pentru FCSB în această stagiune. A fost titular de 29 de ori, a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.