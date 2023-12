Cu Alexandru Mățan jucător de bază, Columbus Crew a triumfat în MLS după victoria din finala play-off-ului contra lui Los Angeles FC, scor 2-1.

Extrema din România a încheiat sezonul cu 40 de meciuri jucate în toate competițiile, trei goluri marcate și 11 pase decisive.

Nuntă de vis pentru Alexandru Mățan

La scurt timp după succesul pe plan profesional, jucătorul a făcut un pas important și pe plan personal, căsătorindu-se cu Elena, partenera sa de mai mulți ani.

"Emoțiile sunt mai mari în această seară, nu pe teren. Este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Este un an de vis pentru mine. După cum am mai spus, am revenit din iad. Mi-am revenit pe plan sportiv, iar pe plan personal totul merge bine.

Este nuntă cu dar. Nu ne-a fost greu să ne alegem nașii. E vorba despre familia Mitriță și despre sora soției și soțul acesteia", a spus Alexandru Mățan, potrivit as.ro.

Campionul Mățan le-a spus americanilor prin ce a trecut

Într-un interviu citat de site-ul oficial al MLS, Alexandru Mățan a dezvăluit că triumful vine la doar un an după o perioadă tulbure. Fostul fotbalist de la Viitorul spune că a trecut printr-o depresie din cauza accidentărilor, însă a depășit-o datorită "mesajelor pozitive venite constant din vestiar".

"Nici în cel mai frumos vis nu mi-aș fi imaginat acest lucru acum. Anul trecut, pe vremea asta, în decembrie, eram în depresie. Eram accidentat, eram împrumutat, iar cariera mea nu mergea în direcția corectă. Nu am cuvinte, este incredibil ce se întâmplă acum", a spus Alexandru Mățan, citat de site-ul oficial al MLS.

Românul e legitimat la Columbus Crew din martie 2021, când a fost cumpărat de la FC Viitorul, pentru 1,5 milioane de euro. În vara anului trecut, mijlocașul era împrumutat de formația din MLS la Rapid, în Liga 1, însă accidentările nu i-au permis lui Mățan să se exprime la nivelul dorit.