Când se va întoarce Sandro Tonali pe teren, suspendat în toamna lui 2023

După ce în toamna anului 2023 a fost suspendat pentru participarea în pariurile ilegale, mijlocașul celor de la Newcastle United, Sandro Tonali, a primit vești noi.

Pedeapsa italianului a fost scăzută cu două luni față de perioada inițială, alături de o amendă de 20.000 de lire sterline, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleză de Fotbal.

Acest lucru îi va permite lui Tonali să revină la fotbalul competitiv la finalul sancțiunii de zece luni impuse de Federația Italiană de Fotbal (FIGC).

