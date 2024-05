”Rămâi la Dortmund sau te întorci la Manchester United?”. Jadon Sancho a dat răspunsul

Teoretic, englezul ar trebui să se întoarcă pe Old Trafford la finele acestui sezon, dar Borussia Dortmund plănuiește să-l transfere definitiv, mai ales după ce Bundesliga și-a asigurat și al cincilea loc de UEFA Champions League (ocupat chiar de echipa lui Edin Terzic).

Germanii ar vrea să folosească banii din Champions League pentru a-l transfera definitiv pe Jadon Sancho, dar momentan nu s-a luat o decizie concretă cu privire la viitorul acestuia.

Întrebat la finalul meciului cu PSG din Champions League (1-0) despre viitorul său, Jadon Sancho s-a limitat să spună că este concentrat pe ce are de făcut în ultimele meciuri din acest sezon.

„Chiar nu știu. Sunt focusat pe prezent acum”, a spus Sancho, potrivit CBS.

???? Are you staying at BVB next season or back to Man United?

Jadon Sancho: “I really don't know. I'm focused on the present right now”, told CBS. pic.twitter.com/9isE6oaYve