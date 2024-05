“Viitorul sună bine!”, Bianca Perie Ghelber, în al nouălea cer după calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris

Românca a obținut calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de aruncare cu ciocanul. Pentru Ghelber, aceasta va fi a patra apariție la Olimpiadă.

Ghelber a împărtășit detalii despre realizarea sa extraordinară și despre experiența competiției în Kenya, unde a atins baremul olimpic.

Competiția din Kenya, în care a concurat alături de alte opt atlete din nouă țări diferite, a fost descrisă de Ghelber ca fiind una foarte frumoasă și pozitivă. Ea a menționat că atmosfera relaxată și camaraderia dintre sportivele participante au contribuit la succesul ei.

“Concurența mă ajută tot timpul să fiu mai bună. Am fost 9 concurente din 9 țări diferite. A fost un concurs foarte frumos. A fost a 3-a oară când merg în Kenya. Africa îmi dă o stare foarte bună, pozitivă. Am prins o zi favorabilă și am putut să fac acest barem pe care mi l-am dorit din tot sufletul", a declarat românca, conform SportTotal.

Bianca Perie Ghelber: "N-am avut emoții!"

Despre performanța sa, Ghelber a mărturisit că nu a resimțit emoții deoarece a considerat concursurile de acest gen mai relaxante, unde a avut oportunitatea să socializeze cu alte sportive și să se distreze în timpul evenimentelor.

"N-am avut emoții. Sincer, aceste concursuri, grand prix-uri cum le spunem noi, sunt mult mai relaxante. Noi ne cunoaștem între noi ca sportive, mai vorbim, mai râdem, e foarte relaxant și frumos. Și poate și lucrul ăsta mă ajută să fiu mai liniștită și să fac tehnica cât mai bine", a continuat Ghelber.

"Viitorul sună bine"

În final, Bianca Ghelber a scos în evidență importanța concentrării pe tehnica corectă în timpul aruncărilor. Cu un început excelent de sezon și cu calificarea la Jocurile Olimpice în palmares, românca se declară foarte optimistă în legătură cu ceea ce urmează să vină, spunând că "viitorul sună bine".

Întotdeauna, la fiecare aruncare, mă concentrez să fac tehnica. Trebuie să fie cât mai perfectă, ca aruncarea să fie cât mai bună. În acest moment, stau foarte bine. Pentru început de sezon, e excelent. Viitorul sună bine.”, a concis Bianca Ghelber.