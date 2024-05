Dezvăluiri interne de la Dinamo, aflată pe loc retrogradabil: "Nimeni din România nu a mai cheltuit atât"

Formația pregătită de Zeljko Kopic mai are de jucat cu U Cluj, în deplasare, și cu UTA Arad, pe teren propriu.

Reacția lui Răzvan Zăvăleanu despre situația de la Dinamo

Administratorul din Ștefan cel Mare a dezvăluit că s-au cheltuit sume importante de bani în ultimele luni, iar rezultatele obținute de echipă sunt sub așteptări.

"În ultimele cinci luni, s-au cheltuit milioane de euro la Dinamo. Atât pe partea de salarii, pe cheltuieli curente, dar și pe datoriile legate de planul de reorganizare.

Vă spun că nimeni din România nu a mai cheltuit atât. Finanțatorii sunt destul de îngrijorați. Ei sunt oameni de bună credință, care au dat banii pe mâna profesioniștilor și care nu se așteptau să ajungă echipa într-o astfel de situație în care să se bată la retrogradare.

Am mari speranțe legate de salvarea de la retrogradare. Trebuie să ne jucăm șansele, dar trebuie să se schimbe ceva în atitudinea și în abordarea jucătorilor, astfel încât atunci când merg la luptă să meargă cu succes", a spus Răzvan Zăvăleanu, potrivit Digi Sport.

Dumitru Dragomir crede că Dinamo va retrograda

Întrebat dacă Dinamo va retrograda la finalul acestui sezon, Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a oferit un răspuns categoric.

"(n.r. - Pică Dinamo?) Da! Acolo ar avea avocatul ăla (n.r. - Andrei Nicolescu) care nu e băiat prost, doar că nu are bani. Ăla nu e băiat prost. Are cele mai grele jocuri acum Dinamo. Are meciul cu UTA, Rednic nu te iartă nici în mormânt când îl jignești. Rednic s-a certat cu toată lumea, și cu Lucescu", a spus Dragomir, la Fanatik.ro.