Harry Kane a dezvăluit ce i-a spus Jude Bellingham, înaintea penalty-ului transformat în Bayern Munchen - Real Madrid

Golurile bavarezilor au fost înscrise de Leroy Sane (53) şi Harry Kane (57 - penalty), în timp ce pentru Real Madrid a punctat Vinicius Junior (24, 83 - penalty).

Ce i-a spus Jude Bellingham lui Harry Kane

În minutul 57, Harry Kane a dus-o în avantaj pe Bayern Munchen după ce a fructificat o lovitură de la 11 metri. După meci, englezul a dezvăluit că Jude Bellingham, colegul său de la naționala Angliei și starul lui Real Madrid, a încercat să-l distragă, apoi a venit cu precizări suplimentare.

"Atunci, nu am știut ce mi-a spus, dar apoi am vorbit și mi-a zis ce a mormăit: 'Știu că vei trage în stânga portarului'.

Pe teren nu am înțeles ce mi-a spus. Știam că e acolo, dar nu am știut ce mi-a zis. Dar oricum am tras în stânga", a spus Harry Kane.

Harry Kane owned Bellingham ???????? pic.twitter.com/NCihP4RsA2 — Bayern & Football (@MunichFanpage) May 1, 2024

Sezon de vis pentru Harry Kane la Bayern Munchen

În urma golului marcat în partida cu Real Madrid, atacantul a ajuns la 43 de goluri în 43 de meciuri jucate pentru bavarezi. În plus, jucătorul de 30 de ani este primul britanic care este implicat în 11 reușite (8 goluri și 3 assisturi) într-un sezon de UEFA Champions League.

”Viitorul meu este la Bayern Munchen. Am un contract valabil pentru patru ani. Îmi place aici. Sper să facem ceva special până la finalul sezonului. Dacă nu, sunt pregătit să revenim din vară”, a spus Harry Kane, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele sociale.