Cotat la 1.3 milioane de euro de site-urile de specialitate, fundașul central sud-african a bifat până acum 31 de apariții la FCSB, a reușit să marcheze un gol și să paseze decisiv într-o singură situație.

Siyabonga Ngezana, sincer despre experiența la FCSB: ”Primul șoc când am ajuns în România”

După ce și-a adăugat în CV titlul de campion al Superligii României cu FCSB, Siyabonga Ngezana a vorbit despre cât de dificil i-a fost să se acomodeze cu România. Fundașul a precizat că cel mai mare șoc l-a avut când a auzit limba română.

”Când am ajuns în România primul șoc a fost limba. Începuturile nu sunt ușoare. Am fost nevoit să mă adaptez fără familia mea. A trebuit să fiu dedicat la ce am de făcut.

Unii jucători nu știu engleză, vorbesc doar limba română, așa că trebuie să comunici doar cu o parte dintre ei. Dar învăț limba română în fiecare zi, am o aplicație pe care o folosesc și mă ajută cu traducerea”, a spus fundașul, citat de DigiSport.

Siyabonga Ngezana a venit la FCSB de la Kaizer Chiefs. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a achitat pentru serviciile fundașului sud-african nu mai puțin de 600.000 de euro.

