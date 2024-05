Ce a învățat Andrei Borza din scandalul de la Iași? Gică Hagi i-a dat un sfat important

După ce au fost surprinși într-un club din Iași în urma înfrângerii cu 3-1, în fața celor de la Poli, fotbaliștii Alex Albu (30 de ani) și Andrei Borza(18 ani) au fost imediat excluși din lot și amendați cu câte 10 mii de euro fiecare pentru comportamentul lor neadecvat.

Acum, la mai bine de două luni de la acest incident, Andrei Borza a discutat despre învățămintele pe care le-a obținut din această experiență.

Fundașul Rapidului a declarat că a învățat că trebuie să își pună totul în balanță înainte de a lua anumite decizii. Borza a recunoscut că a făcut o greșeală și că a regretat, dar acum este hotărât să meargă mai departe.

”(Ce ai învățat din episodul cu Albu?) Am învățat că trebuie să gândesc de două ori un lucru, trebuie să comunic, să întreb familia dacă e bine sau nu. Am făcut o greșeală și mi-a părut rău, dar acum am trecut peste", a declarat Andrei Borza, conform Digi Sport.

Ce i-a spus Gică Hagi tânărului jucător

Borza a împărtășit și conversația pe care a avut-o cu "Regele" Gică Hagi pe această temă. Legendarul fotbalist l-a îndemnat să continue să muncească din greu și să demonstreze că poate fi cel mai bun pe teren.

"Am vorbit la meci (n.r. cu Gică Hagi) când au venit pe Giulești. Mi-a zis că trebuie să muncesc în continuare și să arăt că-s cel mai bun”, a continuat fotbalistul.

Cifrele lui Andrei Borza

În acest sezon, tânărul fundaș se poate lăuda cu:

35 de meciuri jucate

Două pase decisive livrate

2,772 minute prestate

O creștere a cotei de piață cu aproximativ 500.000 euro, din momentul venirii sale de la Farul Constanța.

