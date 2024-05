Presa internațională a aflat planul lui Toni Kroos. Ce se întâmplă cu mijlocașul german în sezonul viitor

După meciul cu Bayern Munchen, neamțul de 34 de ani a vorbit despre ceea ce se va întâmpla pe plan profesional, începând din vară.

Galacticul a lăsat de înțeles că nu a luat o decizie deocamdată, însă va anunța hotărârea sa în următoarele două luni. "Nu m-am decis. Vreau să câștig tot ce este posibil în acest sezon și nu mă gândesc la viitor", a declarat Toni Kroos.

Totuși, publicația Relevo, citat de RMC Sports, a dezăvluit că jucătorul de 34 de ani ar fi luat o decizie cu privire la viitorul său și este hotărât să mai continue încă un sezon pe Santiago Bernabeu.

În minutul 24, după o serie de atacuri înlănțuite de ”bavarezi”, Real Madrid a dat lovitura după ce Toni Kroos i-a pasat la firul ierbii, spectaculos, scoțând din joc defensiva adversă, lui Vinicius, care a deschis, astfel, scorul, fără să-i dea vreo șansă lui Manuel Neuer.

După meci, Toni Kroos a explicat că ”geniul” nu a fost de partea lui, ci la Vinicius, care a tras fundașii după ei și a creat spațiu pentru a primi pasa sa.

”Am văzut că fundașii lor centrali îl urmăresc pe Vini Jr și Vini mereu aleargă să găsească spații libere... Din acest motiv creditele sunt la ei. El a creat spațiul. Pasa a fost ok”, a spus Toni Kroos, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

This Kroos pass to Vinícius’s goal from this angle is just incredible. pic.twitter.com/3RxI5yS3IV