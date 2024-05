de Cristi PINTEA

Valentin Cojocaru a vorbit pentru Pro TV și Sport.ro.

Valentin Cojocaru evoluează meci de meci în Polonia, pentru Pogon Szczecin, echipă care se luptă pentru două trofee în acest sezon. Pogon este calificată în finala Cupei, unde va da peste Wisla Cracovia, iar în campionat ocupă locul șapte, la opt puncte distanță de liderul Jagiellonia.

Valentin Cojocaru: "Suntem aproape de un trofeu. Poate chiar de două!"

"Este o perioadă foarte bună. De când am venit eu la echipă am tot urcat în clasament, am avut rezultate foarte bune. Am ajuns și în finala Cupei, ceea ce pentru Pogon este un lucru enorm, pentru că la începutul sezonului ni s-a spus că este un obiectiv foarte important pentru echipă, având în vedere că nu au niciun trofeu în palmares. Anul acesta suntem foarte aproape de un trofeu și suntem foarte fericiți. Poate chiar de două", spune pentru Pro TV și Sport.ro portarul cu 30 de apariții în acest sezon.

Cojocaru a ajuns până în finala Conference League în 2022, atunci când evolua pentru Feyenoord. Din septembrie 2023 a ales să schimbe din nou campionatul și s-a transferat de la Leuven la Pogon. Pe lângă problemele cauzate de limba poloneză, portarul născut în București trăiește probabil cea mai fericită perioadă pe plan personal.

Valentin Cojocaru și cea mai mare bucurie

"Cu limba e mai greu. Eu am facut puțin de ucraineană când am fost la Dnipro și pot să înțeleg anumite lucruri, dar e destul de grea. Am zis că poate din vară o să mă apuc să fac niște cursuri și aici. Singurul lucru care îmi lipsește acum este familia, care nu este cu mine în momentul de față.

Soția mea a născut recent și o să fiu singur pentru o peroadă de o lună și jumătate, ceea ce nu este ușor. Creezi o anumită conexiune cu copilul, este minunat să ai un copil, să ai grijă de el și să știi că tot ceea ce învață, învață de la tine și că îi poți da o educație bună", dezvăluie fostul portar de la FCSB, Viitorul sau Dnipro.

Valentin Cojocaru a crescut la FCSB, a petrecut cinci ani la echipa patronată de Gigi Becali și are în palmares trei titluri cu actuala campioană: 2012-2013, 2013-2014 și 2014-2015. La ultimul titlu câștigat de FCSB, Cojocaru era rezerva lui Florin Niță și își aduce aminte momentul în care a sărbătorit pe stadionul de la Iași.

"Mă bucur pentru ei, pentru că și ei au muncit ani de zile pentru acest succes și nu le-a fost ușor să piardă an de an, dar se pare că anul acesta este anul lor. A fost foarte frumos pentru că am depins de alt meci și noi nu ne făcusem datoria pe teren în acea seară. Orice trofeu e minunat să îl câștigi, sentimentul e minunat cand știi că ești cel mai bun din campionat".

Valentin Cojocaru: "Dacă oamenii de acolo consideră că am valoare pentru națională, eu sunt disponibil!"

Recent, Cojocaru a avut un conflict de la distanță cu selecționerul României, Edi Iordănescu. Portarului de la Pogon nu i s-au acordat șanse la echipa națională, dar pare împăcat cu această idee pentru moment. "”Drăguțului jucător îi amintesc un lucru. (...) E un băiat pe care l-am considerat talentat, dar care nu a intrat în circuitul naționalei, nu prea a fost convocat nici înainte să vin eu aici”, spunea selecționerul înainte de meciul cu Belarus din preliminariile pentru Campionatul European din această vară.

"Nu am primit nicio sanșă. Nu vreau să discut iar pe tema aceasta, pentru că eu mi-am spus punctul de vedere. Muncesc, dau tot ce am mai bun și dacă oamenii de acolo consideră că am valoare pentru echipa națională, eu sunt disponibil", spune acum Valentin Cojocaru.

Valentin Cojocaru și marele său vis: "Mi-aș dori din toată inima să pot ajunge în primele cinci campionate ale Europei"

Ajuns la 28 de ani, portarul român nu renuță la marele lui vis, acela de a juca pentru o echipă din Top 5 campionate ale Europei. Într-o perioadă în care se discută de transferuri către Arabia Saudită, Cojocaru se gândește să stea cât mai mult în fotbalul european.

"Eu niciodată nu am căutat, nu am fost concentrat pe salariu, pe bani. Mereu mi-am dorit să văd cât de sus pot ajunge, ce valoare am și la cel nivel pot ajunge. Mi-am propus ca undeva până la 32-33 de ani să încerc să reușesc cât mai mult în Europa.

Mi-aș dori din toată inima să pot juca în primele cinci, șase campionate ale Europei și să o pot face ca titular, să o pot face meci de meci și să mă bucur de experiență. Eu am o afinitate pentru Anglia, dar este foarte greu de ajuns în momentul acesta acolo", a declarat Valentin Cojocaru.