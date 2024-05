Nu l-a vrut Liverpool, dar a primit cea mai tare recomandare de la Jose Mourinho: "Îmi place de el, e grozav!"

Ruben Amorim, curtat în acest moment de cluburi precum West Ham sau Chelsea, ar fi fost una dintre variantele lui Liverpool de tehnician, în locul germanului Jurgen Klopp, odată cu plecarea sa la sfârșitul sezonului.

Jose Mourinho, unul dintre cei mai mari antrenori din fotbal, și-a exprimat aprecierea pentru Amorim atât ca persoană, cât și ca antrenor și i-a scos în evidență versatilitatea și potențialul său de a reuși în orice ligă sau club.

"Este o întrebare la care nu ar trebui să răspund, dar ce să vă spun? Îmi place de Amorim ca persoană, îmi place de el ca antrenor. Cred că este capabil să antreneze în orice ligă și la orice club. El este într-o ligă bună și e la un club grozav.

E decizia lui, și mereu va fi decizia lui, dacă va pleca sau nu a alt club. Ceea ce este clar din partea mea este că îmi place de el ca persoanî și îmi place ce face pe banca tehnică", a declarat "The Special One", conform Mais Futebol.

Jose Mourinho on Ruben Amorim's link to Chelsea and WestHam: “I like him as a person and coach. I think he has the conditions to be able to train in any league and club.

But he's in a good league and a big club. The decision is up to him and the clubs whether or not they want…