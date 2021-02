Clipe de cosmar pentru Ronaldinho! Mama brazilianului a decedat din cauza Covid-19

Ronaldinho (40 ani) trece prin cele mai dificile momente din viata!

Fostul star de la Barcelona si-a pierdut mama, care s-a stins din viata dupa ce a fost infectata cu Covid-19 la finalul anului 2020.

Dona Miguelina, in varsta de 71 de ani a fost internata in Porto Alegre in luna decembrie, dupa ce a fost testata pozitiv cu coronavirus. Presa din Brazilia si Peru a anuntat pierderea suferita de Ronaldinho.

Ronaldinho Gaúcho: Murió por COVID-19 la madre del exfutbolista https://t.co/6sx9WUMwyq — América (@americatv_peru) February 21, 2021

Brazilianul s-a intors in tara natala in 2011, dupa trei ani petrecuti la AC Milan. In ultimul an, viata 'dintosului' a fost extrem de agitata, dupa ce a fost arestat si inchis in Paraguay. Ronaldinho a fost acuzat ca a intrat in tara cu un pasaport fals.