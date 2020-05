La ce club din Premier League putea ajunge Ronaldinho! "S-a razgandit in ultimul moment!" Brazilianul a semnat cu Barcelona, club pentru care a scris istorie

Ronaldinho putea ajunge la un club din Anglia inainte de a semna cu Barcelona.

Paul Scholes, legenda lui Manchester United, a dezvaluit cum clubul a fost aproape de a obtine semnatura lui Ronaldinho in 2003, inainte ca brazilianul sa mearga la Barcelona.

'Diavolii rosii' au ratat la mustat acest transfer, iar Ronaldinho a semnat cu formatia catalana, unde a reusit sa castige LaLiga de doua ori si un Champions League.

"Cred ca cel care iese in evidenta este Ronaldinho. Nu imi amintesc in ce an a fost, dar stiu ca era aproape rezolvat. Am fost plecati in pre-sezon si erau aproape sa il anunte si sa ii stabileasca numarul de pe tricou. S-a razgandit in ultimul moment si a semnat cu Barcelona. Ce jucator a fost Ronaldinho. ne gandeam ca va veni cu ceva special", a spus Paul Scholes intr-un podcast.

Ronaldinho a semnat cu Barcelona in 2003, cand a plecat de la PSG si a reusit sa inscrie 94 de goluri in peste 200 de meciuri pentru catalani, devenind unul din cei mai iubiti jucatori blaugrana. Este cel care i-a predat numarul 10 lui Messi, dupa 5 sezoane petrecute pe Camp Nou.

Momente magice a lui Ronaldinho la Barcelona: