Haaland NU ARE LIMITE! Record incredibil doborat de starul lui Dortmund la doar 20 de ani! E peste Ronaldinho, Raul sau Icardi

Erling Haaland a stabilit un record incredibil in Champions League.

Norvegianul de doar 20 de ani a ajuns lider intr-un top select. Atacantul a inscris 12 goluri in primele sale 10 meciuri in Champions League, 8 in tricoul lui Salzburg si 4 pentru Dortmund.

Astfel, el a depasit nume importante ale fotbalului mondial, cum ar fi Raul, Thierry Henry, Ronaldinho si Inzaghi.

Haaland este fotbalistul care a reusit sa se impuna cel mai rapid in toata istoria celei mai importante competitii de pe continent.

Iata cum arata top 15 cei mai buni marcatori in primele lor 10 meciuri din Champions League:

1. Erling Haaland (12 goluri)

2. Simone Inzaghi (9)

3. Harry Kane (9)

4. Sadio Mane (9)

5. Dwight Yorke (8)

6. Ronaldinho (8)

7. Ruud Van Nistelroy (8)

8. Alen Boksic (8)

9. Didier Drogba (8)

10. Raul (8)

11. Wynton Rufer (8)

12. Diego Costa (8)

13. Mauro Icardi (8)

14. Roberto Firmino (8)

15. Wissam Ben Yedder (8)