Tehnicianul Cristi Popovici și-a amintit unul dintre cele mai tensionate momente din cariera sa de antrenor. Actualul „principal” al celor de la CSM Adjud a vorbit, într-un interviu acordat în urmă cu puțin timp pentru Sport.ro, despre relația pe care a avut-o cu Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani. Deși colaborarea dintre cei doi a început foarte bine, lucrurile s-au deteriorat în timp.

„În 2007 am avut primul contact cu ei. Am fost în vreo trei perioade la Botoșani. În prima fază ne-am înțeles foarte bine. În schimb, în Liga 1, după promovare, dânsul a început să spună că nu avem bani și că nu putem aduce jucători. Am zis că nu e nicio problemă și că ne vom descurca”, a povestit Popovici.

Valeriu Iftime l-a făcut praf pe Cristi Popovici la o conferință de presă

Relația dintre cei doi s-a răcit după câteva rezultate negative. În acel moment, Valeriu Iftime a ales să își exprime public nemulțumirea și a lansat critici dure la adresa antrenorului.

Popovici susține că declarațiile patronului l-au afectat profund, mai ales pentru că veneau după o perioadă în care echipa depășise cu mult așteptările inițiale.

„Domnul Iftime a făcut o declarație într-o conferință de presă despre mine. A spus că are cel mai slab antrenor, că este de Liga a 3-a. Dânsul uitase că plecaserăm la drum cu obiectivul de a ne salva de la retrogradare.

Atunci am spus și eu câteva cuvinte care probabil nu își aveau rostul și a intervenit ruptura. Am simțit că s-a rupt ceva în mine, pentru că eram foarte apreciat și, deodată, să declare în presă că are antrenor de Liga 3”, a declarat Popovici pentru Sport.ro.

În prezent tehnician în Liga 3, pe banca formației CSM Adjud, Cristi Popovici este cel care a reușit promovarea lui FC Botoșani în premieră în Liga 1, în sezonul 2012/2013.

Moldovenii terminau atunci campionatul Seriei I pe primul loc cu 53 de puncte, la o distanță de 7 puncte de a doua clasată, Săgeata Năvodari, și la 11 puncte de Delta Tuclea.