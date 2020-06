Din arest la domiciliu, direct pe gazon! Ronaldinho e gata sa REVINA pe teren la o super echipa: ce antrenor ar putea sa aiba

Ronaldinho este gata sa isi faca revnirea in teren la 40 de ani.

Legendarul brazilian nu a mai jucat din 2015, cand s-a retras de la Fluminense.

Acum, Ronaldinho e gata sa revina in teren chiar la echipa antrenata de Diego Maradona, Gimnasia. Fostul jucator al Barcelonei trebuie mai intai sa isi rezolve problemele cu legea, el fiind inca in arest la domiciuliu dupa ce a incercat sa patrunda in Paraguay cu un pasaport fals.

Potrivit versiunii argentiniene a ziarului Marca, Ronaldinho l-ar fi contactat deja pe Maradona ca sa ii transmita intentiile sale.

Ronaldinho este retinut la un hotel din Paraguay:

"Aici, la Hotelul Palmaroga suntem tratati foarte bine. Totul este pus la punct, suntem linistiti, iar cei de aici fac totul pentru ca timpul sa treaca intr-un mod placut.

Au fost 60 de zile lungi. Oamenii izolati in propriile case isi pot imagina cum e sa nu poti face ceea ce esti obisnuit. Cred ca e ceva ce va ramane pentru totdeauna, dupa aceasta experienta complicata", declara brazilianul pentru Mundo Deportivo.

Gimnasia evolueaza in prima liga din Argentina.

