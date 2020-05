"Te rog sa nu ma mai lovesti!" Cine l-a facut pe Ronaldinho sa sufere pe gazon

Ronaldinho a avut mult de tras de pe urma unui fundas argentinian.

Pablo Alvarez are cateva amintiri incredibile cu Ronaldinho. Fundasul argentinian era legitimat la Catania in perioada in care brazilianul juca la AC Milan. Mai mult decat atat, Alvarez trebuia sa il marcheze pe Ronaldinho.

Pentru a-i putea tine piept, argentinianul a apelat si la interventii mai dure. Acum, el si-a amintit intr-o discutie cu jurnalistii de la El Crack Deportivo, ca la un moment dat Ronaldinho a ajuns sa se roage de el sa inceteze.

"La finalul primei reprize a meciului dintre Milan si Catania, pe San Siro, mergeam spre vestiar si Ronaldinho s-a apropiat de mine in tunel. Si-a scos tricoul si mi-a spus: Ia-l, Alvarez, si te rog sa nu ma lovesti! Si mi-a dat tricoul lui", a marturisit fundasul.

In plus, argentinianul a adaugat ca Ronaldinho era un jucator extraordinar. "Era imposibil sa-l opresti pe Ronaldinho, era impecabil. De departe a fost unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului."

Tweet Ronaldinho